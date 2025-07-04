Поліція цієї європейської країни думає, що кожен власник Google Pixel — наркоторговець

Поліція іспанської Каталонії вважає, що кожен власник Google Pixel — потенційний наркоторговець / xatakandroid

Зі смартфонами на вулицях Іспанії потрібно бути дуже обережними, зважаючи на часті випадки крадіжок просто з рук, однак ризик потрапити в неприємності зросте в рази, якщо ви щасливий власник Google Pixel.

Виявляється, поліція Іспанії, зокрема в автономному регіоні Каталонія, дуже пильна до власників цих пристроїв, оскільки, якби це дивно не звучало — смартфони Google аж занадто популярні серед наркоторговців.

«Щоразу, коли ми бачимо Google Pixel, ми підозрюємо, що він може належати наркоторговцю», — сказав співробітник поліції в коментарі іспанським ЗМІ (через Android Authority).

В чому ж причина такої популярності? Це мало пов’язано з тим, як Google виробляє свої телефони, а радше — із самою відкритістю системи Android, яка дозволяє використовувати альтернативні операційні системи. Іспанські злочинці, до прикладу, є активними користувачами GrapheneOS — операційної системи, орієнтованої на конфіденційність та безпеку, яка не потребує Google Apps і забезпечує зашифровану систему зв’язку, яку використовують кримінальні угруповання.

До того ж, як зазначає видання Xatak Android, ці смартфони налаштовані на повне скидання налаштувань, якщо PIN-код введено кілька разів неправильно. Поліція також виявила, що наркоторговці звертались до місцевих спеціалізованих магазинів, щоб вийняти такі компоненти, як мікрофон, GPS та камера.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

GrapheneOS офіційно підтримує більшість сучасних моделей Pixel, а в розділі поширених запитань зазначено, що саме ця серія пристроїв є «рекомендованою» через безпечність та тривалий гарантійний термін оновлень. Згадують тут зокрема Pixel 8 і Pixel 9 з їх інноваційною апаратною функцією захисту пам’яті із тегуваннями, що з’явилась з переходом на процесори ARM V9.

У відповідь поліція встановлює шпигунське ПЗ на смартфони підозрюваних, аби отримати повний доступ до застосунків, медіа, документів та іншої інформації. Тактика, яку давно ставлять під сумнів юристів, доволі поширена у Європі — до прикладу, у 2020 році в межах «Справи Encrochat» французькі правоохоронці провели понад 6500 арештів та вилучили тонни наркотиків.

Після публікації матеріалів у ЗМІ розробники GrapheneOS надали власний коментар: