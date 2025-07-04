Поліція цієї європейської країни думає, що кожен власник Google Pixel — наркоторговець

Зі смартфонами на вулицях Іспанії потрібно бути дуже обережними, зважаючи на часті випадки крадіжок просто з рук, однак ризик потрапити в неприємності зросте в рази, якщо ви щасливий власник Google Pixel.
Виявляється, поліція Іспанії, зокрема в автономному регіоні Каталонія, дуже пильна до власників цих пристроїв, оскільки, якби це дивно не звучало — смартфони Google аж занадто популярні серед наркоторговців.
«Щоразу, коли ми бачимо Google Pixel, ми підозрюємо, що він може належати наркоторговцю», — сказав співробітник поліції в коментарі іспанським ЗМІ (через Android Authority).
В чому ж причина такої популярності? Це мало пов’язано з тим, як Google виробляє свої телефони, а радше — із самою відкритістю системи Android, яка дозволяє використовувати альтернативні операційні системи. Іспанські злочинці, до прикладу, є активними користувачами GrapheneOS — операційної системи, орієнтованої на конфіденційність та безпеку, яка не потребує Google Apps і забезпечує зашифровану систему зв’язку, яку використовують кримінальні угруповання.
До того ж, як зазначає видання Xatak Android, ці смартфони налаштовані на повне скидання налаштувань, якщо PIN-код введено кілька разів неправильно. Поліція також виявила, що наркоторговці звертались до місцевих спеціалізованих магазинів, щоб вийняти такі компоненти, як мікрофон, GPS та камера.
Молодші Google Pixel уповільнюють на стендах магазинів, щоб продати більше Pro?
GrapheneOS офіційно підтримує більшість сучасних моделей Pixel, а в розділі поширених запитань зазначено, що саме ця серія пристроїв є «рекомендованою» через безпечність та тривалий гарантійний термін оновлень. Згадують тут зокрема Pixel 8 і Pixel 9 з їх інноваційною апаратною функцією захисту пам’яті із тегуваннями, що з’явилась з переходом на процесори ARM V9.
У відповідь поліція встановлює шпигунське ПЗ на смартфони підозрюваних, аби отримати повний доступ до застосунків, медіа, документів та іншої інформації. Тактика, яку давно ставлять під сумнів юристів, доволі поширена у Європі — до прикладу, у 2020 році в межах «Справи Encrochat» французькі правоохоронці провели понад 6500 арештів та вилучили тонни наркотиків.
Після публікації матеріалів у ЗМІ розробники GrapheneOS надали власний коментар:
«Європейські авторитарні правителі та їхні поплічники у ЗМІ перекручують, що GrapheneOS та навіть телефони Pixel, призначені для злочинців. GrapheneOS виступає проти поліцейського і державного масового спостереження, яку ці люди хочуть нав’язати всім».
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: