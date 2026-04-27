Новини Пристрої 27.04.2026

Смартфон Vivo Y500s за $265 отримав акумулятор 7200 мА•год і захист IP69: на черзі модель з 10200 мА•год

Вадим Карпусь

Бренд Vivo продовжує активно оновлювати лінійку смартфонів. Компанія офіційно запустила Vivo Y500s, а також поділилася першими деталі щодо майбутнього Vivo Y600 Pro, який отримав акумулятор рекордної місткості 10 200 мА·год.


Характеристики Vivo Y500s

Новий Y500s багато в чому повторює раніше представлений Vivo Y6t, але має кілька суттєвих покращень. Найпомітніше серед них — це камера. Тут встановлено основний сенсор на 50 МП разом із додатковим модулем, тоді як у Y6t була лише 13 МП камера. Для фронтальної камери передбачили 8-мегапіксельний модуль з діафрагмою f/2.1

Смартфон отримав IPS дисплей діагоналлю 6,75 дюйма з роздільною здатністю 1570×720 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, виготовленого за 4-нм техпроцесом. У конфігурації доступно від 8 ГБ до 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища.

Однією з переваг новинки став акумулятор місткістю 7200 мА·год, який в парі з невисокою роздільною здатністю дисплея та базовим чипом повинен забезпечити тривалий час автономної роботи. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 44 Вт. Додатково смартфон має захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69.


Ціна

Ціни Vivo Y500s стартують від 1800 юанів (близько $265) за версію 8/256 ГБ. Варіанти 12/256 ГБ і 8/512 ГБ коштують по 2200 юанів (приблизно $320). Покупцям пропонують три кольори: чорний, золотий і сріблястий. Смартфон уже доступний у Китаї.

Vivo Y600 Pro

Паралельно Vivo офіційно тизерить смартфон Vivo Y600 Pro, про яку днями з’явилися перші витоки. Ця модель справді отримає батарею місткістю 10200 мА·год і підтримку швидкої зарядки потужністю 80 Вт. Повні характеристики поки не розкривають.

Отже, у Vivo Y500s робить ставку на тривалий час роботи в бюджетному сегменті. А майбутній Vivo Y600 Pro піднімає планку автономності ще вище, натякаючи на новий тренд у середньому сегменті.

Джерело: notebookcheck

