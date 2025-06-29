Google Pixel 7 заборонили в Японії — Pixel 8 і 9 наступні

Pixel 7 та Pixel 7 Pro / Google

Google втратив право продавати смартфони Pixel 7 у Японії за результатами патентної суперечки з корейською компанією Pantech.

Рішення японського окружного суду визнає Google винним у порушенні патенту, пов’язаного зі з’єднанням LTE. Позов стверджує, що технологічний гігант використав точно ту саму технологію, що описана у патенті Pantech. Патент стосується того, як саме LTE-модем зв’язується з вежами стільникового зв’язку.

У 2023 році Pantech повідомила, що Google використав цю технологію без дозволу у смартфонах серії Pixel 7 та подала позов про судову заборону на продаж через порушення патенту проти Google Japan. Патент, що є предметом цього позову, являє собою технологію відтворення контрольних сигналів, яка надсилає сигнал підтвердження (ACK) від базової станції до термінала в мережі LTE.

Токійський суд постановив, що телефони Pixel 7 мають бути зняті з продажу, оскільки Google відмовився співпрацювати щодо позову. Компанія відмовилася сплачувати роялті, а також відмовилася надати дані про кількість Pixel 7, проданих у країні. Японський ринок дуже важливий для Google — це другий за розміром постачальник смартфонів на ньому, після Apple.

Суд вказав на небажання співпрацювати з боку Google, а також на ухилення від ліцензування, і постановив, що «Google є ліцензіатом, який не бажає» ліцензування на умовах FRAND. Це міжнародний стандарт, який вимагає від власників стандартних патентів надавати ліцензії компаніям, що впроваджують технологію, на справедливих, розумних та недискримінаційних умовах. Зазвичай Японія не практикує судові заборони продажу за стандартне порушення патентних прав на основі FRAND. Однак суд розцінив нещиру позицію Google як виняткову причину та вперше видав судову заборону на продаж.

Pantech подає ще один позов проти Google, спрямований на заборону продажів Pixel 9 та Pixel 8. Ймовірно, новіші смартфони очікує така сама доля, якщо сторони не дійдуть згоди.

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Джерело: Etnews