Google злив сроки впровадження RCS на в iPhone

Про це пише Techcrunch, посилаючись на розділ на новій сторінці Google Messages.

На сторінці були описані ключові переваги RCS. Один із розділів мав позначку «незабаром для iOS» із назвою «Кращий обмін повідомленнями для всіх». Зараз це не видно на сторінці, але інформація все ще відображається у вихідному коді.

Протокол RCS розширює стандарт SMS до мало не можливостей інтернет-месенджера. Користувачі можуть ділитися фото і відео, отримувати галочки про прочитання і набір співрозмовником повідомлення, створювати групові чати. У деяких реалізаціях RCS переписка захищена наскрізним шифруванням.

В Apple зауважили, що RCS буде працювати разом з iMessage, який все ще залишається «найкращим і найбезпечнішим засобом обміну повідомленнями для Apple-користувачів».

Водночас iMessage нікуди не зникне. Це й надалі буде платформа обміну повідомленнями, яка використовується для спілкування між користувачами iPhone. RCS витіснить SMS та MMS і існуватиме окремо від iMessage. SMS і MMS залишатимуться доступними в разі необхідності.

«Apple оголосила, що запровадить RCS восени 2024 року. Щойно це станеться, всі отримають кращий досвід обміну повідомленнями», — йдеться в описі.

Зазначимо, що Apple оголосила про прийняття стандарту обміну повідомленнями RCS (Rich Communication Services) в кінці 2023 року.

Рішення Apple прийнято під тиском конкурентів, таких як Google і Samsung, а також регуляторів. У заяві для 9to5Mac представник Apple сказав, що RCS запропонує кращу сумісність для міжплатформних повідомлень.