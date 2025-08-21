Новини Кіно 21.08.2025 comment views icon

Горор очима собаки: трейлер нашумілого фільму "Хороший хлопчик" з 95% на Rotten Tomatoes

Кадри з фільму "Хороший хлопчик"

“Хороший хлопчик” швидко став одним із найобговорюваніших фільмів 2025 року, завдяки унікальній інтерпретації історії про будинок з привидами: вся оповідь тут ведеться від імені собаки.

“Пес Інді переїжджає до сільського будинку зі своїм господарем Тоддом, але згодом виявляє, що в тіні нового житла ховаються надприродні сутності, невидимі людському оку. Вірна і хоробра тварина боротиметься за захист людини, яку любить найбільше в житті”.

“Хороший хлопчик” — дебютна режисерська робота Бена Леонберга, яку він незалежно спродюсував з дружиною Карі Фішер та написав сценарій у співпраці з Алексом Кенноном. Стрічка вирізняється особливим візуальним підходом, часто кадруючи сцени з рівня очей собаки, щоб підкреслити погляд Інді. З цікавого й тут те, що головну “собачу” роль у фільмі зіграв вихованець режисера, якого розхвалили за “видатну гру”, що передала емоції без діалогів чи покращення комп’ютерної графіки.

Інші ключові ролі взяли на себе Ларрі Фессенден, Аріель Фрідман, Шейн Дженсен, Аня Краучек та Стюарт Руді.

“Думаю, що кожен, хто мав домашнього улюбленця, задавався питанням або, можливо, хвилювався, чому його собака гавкає в порожнечу або дивиться в порожні кутки. Ми хотіли дослідити це як основний рушій фільму та перетворити його на історію про будинок з привидами”, – говорив Леонберг в коментарі Deadline. “Кажуть, що не варто працювати з дітьми чи тваринами не просто так… рішенням цієї проблеми було побудувати виробництво повністю навколо собаки”.

Леонберг із дружиною “адаптували” для історії власний будинок. Загалом знімання тривали близько 400 днів і вимагали багато терпіння, враховуючи той факт, що Інді не є кваліфікованим собакою-актором.

Фільм дебютував на кінофестивалі SXSW у березні й продовжив покази на фестивалях Fantasia та Overlook, всюди отримавши схвальні відгуки. Наразі у “Хорошого хлопчика” 95% рейтингу на Rotten Tomatoes, що є однією з найвищих оцінок для горорів, та й загалом всіх стрічок, випущених у 2025 році.

“Одна з головних причин, чому “Хороший хлопчик” працює так добре, полягає в тому, що він сприймає себе досить серйозно. Це не комедія і не пародія, це справді тривожно в певних сегментах, особливо коли Інді та Тодд дивляться дивні старі домашні фільми за участю покійного дідуся останнього, або коли першого відвідує привид собаки на ім’я Бандит, де він одночасно зачарований і водночас наляканий чотирилапим духом”, — з рецензії Collider.

“Хороший хлопчик” стартує у кінотеатрах США 3 жовтня та з 10 жовтня транслюватиметься у Великій Британії. Невідомо, чи отримає стрічка розширений прокат, або ж чи вийде на якомусь зі стримінгів.

Офіційний трейлер можна переглянути нижче. Цікаво, що згідно з аналітикою Goggle, питанням, яке найбільше схвилювало потенційних глядачів після його релізу, стало “Чи помре Інді у фіналі фільму?”, оскільки пошукові запити зросли на 2000%. Це не дуже дивує, оскільки для подібних питань існує навіть окремий сайт. Сподіваємося, що для “Хорошого хлопчика” все завершиться добре.

