Sony перенесла реліз "Джуманджі 3": подалі від "Месників" та "Дюни"

Кадр з фільму "Джуманджі"

Фанатам “Джуманджі” доведеться зачекати трохи довше, щоб повернутись до гри: Columbia Pictures, що належить Sony, перенесла дату релізу триквелу на пізніший час.





Нова дата прем’єри “Джуманджі 3” — 25 грудня, тобто на два тижні пізніше запланованої. Цей крок стратегічно зміщує фільм трохи далі від найбільшого касового протистояння 2026 року, виходу нових “Месників” та “Дюни” в один день 18 грудня.

Водночас “різдвяний реліз” був традиційним для попередніх фільмів у франшизі “Джуманджі”, починаючи з комедійного бойовика 1995 року за участі Робіна Вільямса. Перша стрічка з перезапуску, що вийшла 20 грудня 2017 року, стала касовим хітом і заробила понад $960 млн у прокаті, а її сиквел “Наступний рівень” 2019 року повторив цей успіх із $800 млн.

Нова версія “Джуманджі” оповідає про групу підлітків, яка опиняється в пастці відеогри в нових образах; головні ролі взяли на себе Двейн Джонсон, Кевін Харт, Джек Блек та Карен Гіллан. Третій фільм повертає цей квартет, а також решту акторів у складі Денні ДеВіто, Ніка Джонаса, Марін Гінкль, Бібі Ньювірт, Ламорна Морріса та Ріса Дарбі. Серед новачків: Ден Хільдебранд та Джек Джукс.





Джейк Кездан, який зняв перші дві частини високобюджетної серії, повернувся до режисури та написання сценарію у співавторстві з Джеффом Пінкнером та Скоттом Розенбергом.

Раніше нам показали перший кадр зі зйомок, а Джонсон уточнив, що “Джуманджі 3” стане останнім фільмом у перезапущеній франшизі.

Джерело: Variety, Word of Reel