Gothic 1 Remake: блогер показав годину геймплею з Gamescom 2024

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Німецький блогер Hänno отримав ексклюзивний доступ до ремейку легендарної гри Gothic на виставці Gamescom 2024.

У відео можна побачити оновлені локації, персонажів, бойову систему й інші аспекти очікуваної гри.

Дія Gothic розгортається у фентезійному світі, де король відправляє в’язнів видобувати магічну руду. Долина з шахтами оточена магічним бар’єром, а злочинці встановили там власні порядки. Головний герой — Безіменний, на перший погляд, звичайний злочинець, якому судилося стати ключовою фігурою в цьому світі.

Alkimia Interactive Alkimia Interactive — барселонська студія розробки відеоігор, що спеціалізується на RPG та пригодницьких бойовиках. Зараз команда працює над ремейком Gothic. залишили основу гри незмінною. Гравці досліджуватимуть відкритий світ, битимуться з людьми та чудовиськами, виконуватимуть завдання для представників трьох таборів та розвиватимуть свого персонажа.

Gothic, випущена у 2001 році німецькою студією Piranha Bytes, швидко стала культовою рольовою грою. Вона вирізнялася своїм похмурим середньовічним світом, нелінійним сюжетом та складною системою взаємодії з неігровими персонажами. Гра запам’яталася гравцям своєю атмосферою безнадії та виживання в жорстокому світі магічної в’язниці, де головний герой мусить сам пробивати собі шлях до влади та свободи.

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Gothic 1 Remake вийде на ПК (Steam, GOG), PlayStation 5 та Xbox Series.

Нагадаємо, ми зібрали кращі трейлери та анонси з відкриття Gamescom 2024. І окремо зробили добірку ігор із презентації Future Games Show.

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