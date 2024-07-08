Навіки Gothic: закривається Piranha Bytes — студія, що подарувала світові легендарну RPG

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Студія Piranha Bytes, відома своїми культовими RPG-серіями Gothic і Risen, опинилася на межі закриття. За інформацією польського видання CD-Action, компанія припинила діяльність наприкінці червня.

Причиною такого кроку став брак фінансування. Навіть Embracer Group, яка володіє студією, перестала її підтримувати. Розробники до останнього сподівалися на нові інвестиції, але марно.

CD-Action опублікувало фотографії спорожнілого офісу Piranha Bytes, що підтверджує серйозність ситуації. Офіційної заяви від керівництва студії поки не надходило. Останнє повідомлення у Twitter датується січнем 2024 року, де команда визнавала складну ситуацію, але залишалася оптимістичною.

Piranha Bytes подарувала гравцям незабутні пригоди у світах Gothic, Risen та Elex. Останнім часом студія працювала над новим проєктом, але його доля тепер під питанням. Цікаво, що THQ Nordic все ще планує випустити ремейк першої Gothic. Проте розробленням займається інша студія — Alkimia Interactive.

Попри сумні новини, є промінь надії. Два ветерани Piranha Bytes, Дженніфер і Бйорн Панкратц, оголосили про створення нової студії Pithead. Вони мають намір розробляти «захопливі та фантастичні інді-ігри».

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