Gothic відсвяткувала 25 років: тепер вона з'явиться на iPhone та iPad

Цього року класична рольова гра Gothic офіційно з’явиться на мобільних пристроях під iOS: це стало частиною святкування 25‑річчя франшизи. Про це свідчить трейлер, який вийшов на днях. Точна дата виходу та ціна поки не оголошені, проте реліз підтверджений компанією‑видавцем.





У THQ Nordic підтвердили, що порт Gothic Classic дійсно готується для iPhone та iPad у 2026 році. Таке рішення ухвалили в межах відзначення чверть‑столітнього ювілею оригінальної Gothic, яка дебютувала 15 березня 2001 року та швидко здобула культовий статус серед рольових проєктів. Незважаючи на наявність трейлера, у пресрелізі чітко вказано лише платформу iOS — версія для Android наразі офіційно не анонсована, і про неї нічого не відомо.

“”Класична рольова гра цього року з’явиться на мобільних пристроях iOS. Деталі, включно з датою виходу та ціною, будуть оголошені найближчим часом. Перегляньте перший тизер”, — запрошує допис на сабреддіті worldofgothic.

Сама Gothic Classic вже доступна на кількох ігрових платформах: вона вийшла на консолях PlayStation, Xbox та Nintendo Switch, а оригінальна версія гри усе ще доступна на персональних комп’ютерах. Тепер мобільний випуск має розширити охоплення продукту, дозволивши гравцям з iOS долучитися до класичного сюжету та світу Ріддікусу на ходу. Подробиці, включно з конкретною датою релізу та вартістю, обіцяють оприлюднити найближчими тижнями або місяцями.

“2026: Двадцять п’ять років тому, 15 березня 2001 року, невелика рольова гра з Німеччини під назвою Gothic вийшла та швидко стала однією з найзнаковіших франшиз у жанрі. Ми гучно і гордо відсвяткували “З Днем народження!” в офісі — і щоб відзначити цей важливий ювілей, у нас є захоплюючі новини, якими ми хочемо поділитися!”, — йдеться у прес-релізі на GamesPress.

Паралельно з цим THQ Nordic готує ще один важливий проєкт для франшизи: ремейк першої Gothic. Він розробляється разом зі студією Alkimia Interactive на базі Unreal Engine 5 і має зовсім інший графічний та технічний рівень порівняно з оригіналом. Цей ремейк запланований до виходу 5 червня 2026 року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Він зберігає сюжетні елементи класичної гри, але оновлює багато аспектів, включно з бойовою системою, візуальною частиною та інтерфейсом.





Оголошення про мобільний порт та ремейк стало частиною ширшої кампанії, присвяченої 25‑й річниці Gothic, у рамках якої THQ Nordic також запустила лімітовану лінійку сувенірної продукції. Серед неї колекційна фігурка Scavenger — випущено лише 500 екземплярів, імітаційна карта Долини шахт з ремейку Gothic 1 та Gothic Classic Sketchbook, у якому зібрані концепт‑арти та ескізи художника Ральфа Марцінчика на 176 сторінках. Ці предмети доступні в офіційному онлайн‑магазині THQ Nordic, де шанувальники можуть отримати додаткові деталі щодо наявності та умов придбання. Нова інформація підтверджує, що 2026 рік стане насиченим для прихильників Gothic: окрім порту на iOS і ремейку з фіксованою датою, продовжують зростати можливості для взаємодії з класичною серією як на сучасних консолях, так і на мобільних пристроях.

Джерело: RPGsite.net