Grok більше не спамить «геноцидом білих» — тепер він заперечує Голокост

Компанія xAI заявила, що виправила дивну поведінку чатбота ШІ Grok, котрий нав’язливо згадував «геноцид білих в ПАР» у сторонніх темах X. Але нове його упередження не краще.

Щоправда, компанія не уточнює конкретно, чи йдеться саме про спам Grok щодо «геноциду білих в Південній Африці» — теорію змови, яку пропагує власник xAI Ілон Маск. Також не уточнюється, хто саме змусив Grok казати про це та як він зміг це зробити, що дає ґрунт для припущень. Втім, здається, що у бота виявили й інші маргінальні погляди.

We want to update you on an incident that happened with our Grok response bot on X yesterday.

What happened:

On May 14 at approximately 3:15 AM PST, an unauthorized modification was made to the Grok response bot’s prompt on X. This change, which directed Grok to provide a…

