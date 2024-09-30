Guerrilla Games змінює курс: спочатку Horizon Online, потім продовження Horizon Forbidden West, — Джейсон Шраєр

Студія Guerrilla Games планує випустити багатокористувацьку гру у всесвіті Horizon раніше, ніж третю частину основної серії. Про це повідомив відомий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр під час подкасту Spawn Wave.

За словами Шраєра, наступним великим проєктом Guerrilla стане саме багатокористувацька гра, інформація про розробку якої з’явилася ще у 2022 році. Над нею зараз працює більша частина команди. Водночас продовження Horizon Forbidden West з’явиться «нескоро».

Guerrilla вже підтвердила, що працює над новою одиночною грою серії Horizon. Однак офіційного анонсу поки не було, і, судячи з інформації Шраєра, найближчим часом його не варто очікувати.

Попри відсутність нової основної частини, франшиза Horizon продовжує розвиватися. Уже наступного місяця вийде ремастер Horizon Zero Dawn, а за кілька тижнів після нього з’явиться LEGO Horizon Adventures.