Horizon Zero Dawn отримає ремастер для PlayStation 5 та ПК уже в жовтні

Sony анонсувала ремастер популярної гри Horizon Zero Dawn для PlayStation 5 і ПК. Розробники обіцяють гравцям «приголомшливу нову графіку та покращені функції».
Чутки про можливий ремастер Horizon Zero Dawn з’явилися ще у 2022 році. Минулого тижня кілька ігрових видань помітили рейтинг ESRB для оновленої версії на PS5 і ПК, що підтвердило ці припущення.
Horizon Zero Dawn, випущена у 2017 році, розповідає історію Елой — мисливиці, яка живе у постапокаліптичному світі, де панують механічні істоти. Гравці мають знищувати ворогів за допомогою лука, списа та стелсу.
У 2020 році Sony випустила Horizon Zero Dawn на ПК, а у 2021 році з’явилося оновлення для PS5, яке розблокувало частоту кадрів до 60 FPS. Очікують, що ремастер матиме ще кращу графіку на PS5 Pro, яка вийде у листопаді.
Оновлена версія Horizon Zero Dawn з’явиться 31 жовтня 2024 року. Власники оригінальної гри на PlayStation або ПК зможуть оновитися до ремастеру за $9,99. Для нових гравців ціна становитиме $49,99.
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Джерело: The Verge
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