Розробники навмисно зробили Елой «негарною» в грі Horizon Forbidden West, — інсайдер

Розробники з Guerrilla Games цілеспрямовано змінили зовнішність головної героїні Елой у грі Horizon Forbidden West, зробивши її менш привабливою. Про це повідомляє інсайдер у Twitter.

Серія ігор Horizon здобула популярність завдяки графіці, що вражає, та захопливому сюжету. Однак фанати розкритикували зовнішність Елой у другій частині франшизи — Horizon Forbidden West. Багато гравців залишили негативні відгуки саме через цей аспект.

Інформацію про навмисну зміну зовнішності Елой оприлюднив користувач Twitter під ніком Mangalawyer. Як зазначає видання Tech4gamers, цей обліковий запис має репутацію надійного джерела, яке раніше повідомляло достовірні дані про інші ігрові проєкти.

It’s rare for developers to reach out as whistleblowers, but some from Guerrilla Games did after I questioned Aloy’s face. A senior cinematic team member confirmed to a developer that Aloy was deliberately altered to look less pretty in Forbidden West. Pray for the remaster pic.twitter.com/Yqe2WcU8fV — LearningTheLaw (@Mangalawyer) September 18, 2024

За словами Mangalawyer, він звернувся до розробників Guerrilla Games щодо зовнішності Елой. Один із провідних членів команди, яка працювала над кінематографічними сценами, підтвердив, що зовнішність героїні навмисно змінили, щоб зробити її менш привабливою у Forbidden West.

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Ця зміна могла вплинути на продажі гри. Horizon Zero Dawn розійшлася накладом майже 25 мільйонів копій, тоді як Forbidden West продалася лише 8 мільйонами. Різниця помітна й на ПК, де кількість гравців зменшилася на 50%.

Наразі в розробці перебуває ремастер першої гри серії. Guerrilla Games може знову змінити зовнішність Елой. Однак, з огляду неоднозначне ставлення гравців до ідеї ремастеру, подальші зміни зовнішності героїні можуть негативно вплинути на сприйняття гри.

Варто зазначити, що ця інформація не має офіційного підтвердження. Розробники поки що не коментували ці чутки.

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Джерело: Tech4gamers