Новини Україна 12.12.2023 о 21:56 comment views icon

Хакери ГУР зламали податкову росії, знищили дані та паралізували роботу – повне відновлення неможливе

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Хакери ГУР зламали податкову росії, знищили дані та паралізували роботу – повне відновлення неможливе

Кіберпідрозділи ГУР МО України здійснили чотири дні тому успішну спецоперацію у росії. Внаслідок двох кібератак федеральна податкова служба рф досі повністю паралізована. Були знищені усі дані та їхні бекапи, їхнє відновлення у вигляді як до операції неможливе. Про це повідомляє пресслужба відомства.

ГУР

Кіберрозвідники дісталися до одного з головних захищених серверів фнс рф та у 2300+ місцевих серверів по усій росії та окупованого Криму. Всі вони отримали шкідливе ПЗ. Також була атакована російська IT-компанія, яка працювала на податкову як банк даних.

ГУР

Результатом кібератак стало знищення файлів конфігурації, які забезпечували роботу усієї розгалуженої служби збирання податків, а також усієї бази даних та її бекапів. Зв’язок між центральним та місцевими відділеннями, а також з допоміжною компанією – паралізований. Інтернет-трафік російської податкової цілком контролюється воєнною розвідкою України.

ГУР

Фактично повністю була знищена електронна інфраструктура фнс та більшість її даних. Чотири дні відновлювальних робіт не принесли успіху. Фахівці кажуть, що не вдасться і за місяць. Відновлення даних у повному обсязі неможливе.

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