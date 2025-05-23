Хакери вкрали у Cetus Protocol $223 млн завдяки знайденому багу

Вчора хакери скористалися помилкою бізнес-логіки в протоколі Cetus, завдяки чому їм вдалося викрасти токенів на $223 млн. Cetus Protocol є одним з найбільших провайдерів ліквідності у блокчейні Sui. В результаті атаки пули ліквідності виявилися майже спустошеними. Сам токен мережі SUI та монети, що працюють на ній, втратили до 90% ціни. Стейблкоїн USDC вже ще не в змозі повернути прив’язку до долара і торгується на рівні $0.9996.

Крістіан Томпсон, керівний директор Sui Foundation, зазначив, що логічна помилка була на рівні контракту, а не у базовому Move VM або SUI.

Вкрадені токени, більшість яких це SUI та USDC, зловмисники виводять порціям через мікшер Tornado Cash.

У Cetus Protocol повідомили, що з $223 млн їм вдалось заморозити $162 млн. Діяльність більшості постраждалих фондів призупинено.

У партнерстві з блокчейн-криміналістичною компанією Inca Digital та за фінансової підтримки Sui Foundation призначено винагороду в розмірі $5 млн за інформацію, яка безпосередньо призведе до ідентифікації, визначення місцеперебування та арешту хакерів, що стоять за експлойтом Cetus.

Джерело: Christian Thompson