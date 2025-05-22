Протокол Cetus на SUI зламали: токени мережі обвалилися, стейблкоїн USDC втратив прив’язку до долара

Найбільший агрегатор ліквідності в блокчейн-мережі SUI під назвою Cetus, орієнтований на екосистему Move, став жертвою хакерської атаки. Зловмисники вже встигли вивести активи на $11 млн. Це спровокувало обвал більшості токенів, що працюють на SUI. Торгівля фактично зупинена, оскільки пули ліквідності спустошені, транзакції не проходять.

Стейблкоїн USDC, який також працює в мережі SUI, втратив прив’язку до долара і впав до $0.99.

«На нашому протоколі був виявлений інцидент, і наш смартконтракт був тимчасово призупинений з міркувань безпеки. Наразі команда розслідує інцидент. Незабаром буде зроблено подальшу заяву про розслідування. Ми вдячні за ваше терпіння», — повідомили в Cetus.

Хакери викачали ліквідність токенів з різних пулів Cetus і обміняв їх на SUI. Наразі криптозлочинці володіють активами на суму $5 млрд, включно з 12,989 млн SUI на суму $52 млн.