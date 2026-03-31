Пенсія в США — тепер у криптовалюті: Білий дім погодив доступ до біткоїна

Адміністрація США наблизилася до запуску правила, яке дозволить включати криптовалюти та інші альтернативні активи до пенсійних планів 401(k). Документ пройшов фінальну стадію регуляторного погодження у Білому домі, що відкриває шлях до його публікації Міністерством праці у найближчі тижні.





Ключовий етап перевірки завершило Управління з питань інформації та регуляторної політики (OIRA). Проєкт надійшов на розгляд 13 січня 2026 року і був остаточно погоджений пізно у вівторок, 25 березня 2026 року. Після цього Департамент праці США отримав можливість офіційно оприлюднити правило.

Ініціатива реалізується в межах ширшого курсу адміністрації Дональда Трампа на розширення доступу до альтернативних інвестицій у пенсійних накопиченнях. У серпні було видано виконавчий указ, який зобов’язав Управління з питань забезпечення виплат працівникам (EBSA) протягом 180 днів переглянути підходи до регулювання таких активів у планах, що підпадають під ERISA.

Очікується, що нові правила дозволять роботодавцям пропонувати криптоактиви поряд з акціями та облігаціями, а також відкриють доступ до private equity, private debt та інфраструктурних інвестицій. Сукупний обсяг ринку пенсійних планів 401(k) оцінюється приблизно у 12 трлн доларів, що робить його одним із найбільших джерел інвестиційного капіталу у США.





Окремий акцент у проєкті — зниження юридичних ризиків для роботодавців. EBSA розробляє механізм “safe harbor”, який має зменшити ймовірність судових позовів з боку учасників пенсійних програм. Наразі роботодавці вже стикаються з позовами через низьку дохідність або високі комісії у пенсійних портфелях, і розширення інвестиційного набору може посилити ці ризики без додаткового захисту.

За даними Bloomberg Law, фінальне погодження OIRA означає, що документ залишає етап адміністративного контролю та переходить до публікації з боку Департаменту праці. Розгляд тривав з 13 січня 2026 року. Про це повідомив журналіст Бретт Семюелс у матеріалі від 25 березня 2026 року.

Iніціатива вже пройшла завершальну перевірку в Білому домі. Там підкреслюється, що мова йде про перезапуск регуляторних обмежень, які раніше стримували включення криптовалют та інших альтернативних активів до пенсійних портфелів. Політичний контекст включає також просування законопроєкту CLARITY, спрямованого на формування чітких правил для крипторинку. Документ був ухвалений Палатою представників у 2025 році, однак його розгляд у Сенаті затягнувся. Однією з ключових дискусійних тем залишається регулювання доходності та винагород у стейблкоїнах — саме він продовжує гальмувати узгодження фінальної редакції.

Джерело: Bloomberg