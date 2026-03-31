Пенсія в США — тепер у криптовалюті: Білий дім погодив доступ до біткоїна

Андрій Шадрін

Адміністрація США наблизилася до запуску правила, яке дозволить включати криптовалюти та інші альтернативні активи до пенсійних планів 401(k). Документ пройшов фінальну стадію регуляторного погодження у Білому домі, що відкриває шлях до його публікації Міністерством праці у найближчі тижні.


Ключовий етап перевірки завершило Управління з питань інформації та регуляторної політики (OIRA). Проєкт надійшов на розгляд 13 січня 2026 року і був остаточно погоджений пізно у вівторок, 25 березня 2026 року. Після цього Департамент праці США отримав можливість офіційно оприлюднити правило.

Ініціатива реалізується в межах ширшого курсу адміністрації Дональда Трампа на розширення доступу до альтернативних інвестицій у пенсійних накопиченнях. У серпні було видано виконавчий указ, який зобов’язав Управління з питань забезпечення виплат працівникам (EBSA) протягом 180 днів переглянути підходи до регулювання таких активів у планах, що підпадають під ERISA.

Очікується, що нові правила дозволять роботодавцям пропонувати криптоактиви поряд з акціями та облігаціями, а також відкриють доступ до private equity, private debt та інфраструктурних інвестицій. Сукупний обсяг ринку пенсійних планів 401(k) оцінюється приблизно у 12 трлн доларів, що робить його одним із найбільших джерел інвестиційного капіталу у США.


Окремий акцент у проєкті — зниження юридичних ризиків для роботодавців. EBSA розробляє механізм “safe harbor”, який має зменшити ймовірність судових позовів з боку учасників пенсійних програм. Наразі роботодавці вже стикаються з позовами через низьку дохідність або високі комісії у пенсійних портфелях, і розширення інвестиційного набору може посилити ці ризики без додаткового захисту.

За даними Bloomberg Law, фінальне погодження OIRA означає, що документ залишає етап адміністративного контролю та переходить до публікації з боку Департаменту праці. Розгляд тривав з 13 січня 2026 року. Про це повідомив журналіст Бретт Семюелс у матеріалі від 25 березня 2026 року.

Iніціатива вже пройшла завершальну перевірку в Білому домі. Там підкреслюється, що мова йде про перезапуск регуляторних обмежень, які раніше стримували включення криптовалют та інших альтернативних активів до пенсійних портфелів. Політичний контекст включає також просування законопроєкту CLARITY, спрямованого на формування чітких правил для крипторинку. Документ був ухвалений Палатою представників у 2025 році, однак його розгляд у Сенаті затягнувся. Однією з ключових дискусійних тем залишається регулювання доходності та винагород у стейблкоїнах — саме він продовжує гальмувати узгодження фінальної редакції.

Пенсійні фонди США мають збитки 60% на акціях Strategy: компанія каже, що витримає біткоїн навіть по $8 000

Ера нових авто за $20 000 у США офіційно завершилась
Стейблкоїни, токенізація, фінансові інститути: Ripple назвала “три кити” криптоіндустрії у 2026 році
Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році
“Паперовий” тренд: криптошахраї розсилають фішингові листи власникам криптогаманців Trezor та Ledger звичайною поштою
Бутан запускає криптовалютну програму для дауншифтерів та цифрових "пілігрімів": віза на рік коштує $2800
"Дюна 3" запустить бичачий цикл біткоїна? Крипторинок знову ловить сигнали
Нові правила для криптовалют в Україні: банківський стандарт, рф — під забороною і жодної анонімності
Криптоміксери повертаються: США скасовують 4-річну заборону
У мережу злили дані понад 149 млн логінів, з них 420 тис. — акаунти Binance
Атака на BNB Chain: протокол Venus втратив $3,7 млн через маніпуляцію ціною
Блокчейн — не лише про гроші? Розробнику вдалося вставити зображення 66 КБ у транзакцію біткоїна
США зареєстрували домен aliens.gov для можливого "розсекречення" інопланетян
Хакерські будинки 2.0: чому стартапи обирають маєтки за $20 мільйонів замість коворкінгів
Ethereum представив перший протокол у блокчейні, де ШІ розраховуються криптовалютами без участі людей
ETHZilla випустила токени, які забезпечені авіаційними двигунами
Знову збройний напад на криптоінвестора: він втратив $24 млн у криптовалюті і йде з індустрії
"Не виключаємо, але поки не готуємось": СЕО monobank про введення криптовалют
Постквантове майбутнє вже тут: запущено першу мережу біткоїна із захистом від квантових атак
Вперше в світі накладено санкції на найбільший китайський криптовалютний хаб з відмивання грошей
Трейдера, який заробив майже $150 млн на політичних інсайдах, ліквідовано на понад $700 млн: це абсолютний рекорд
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
