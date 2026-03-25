Екранізація краху на $32 млрд: Netflix анонсує серіал про криптобіржу FTX

Андрій Шадрін

Netflix готує драматичний мінісеріал про крах FTX — однієї з найгучніших історій в індустрії цифрових активів. Проєкт отримав назву The Altruists (“Альтруїсти”), матиме 8 епізодів і вийде на платформі у другій половині 2026 року.


Серіал зосереджений на постатях Сема Бенкмана-Фріда та Керолайн Еллісон — колишніх керівників пов’язаних структур FTX і Alameda Research, яких американська влада звинуватила у схемі з привласненням близько $8 млрд клієнтських коштів. Для крипторинку ця справа стала переломним моментом: ще до банкрутства біржу оцінювали у $32 млрд, а після обвалу виявилося, що в балансі бракує мільярдів доларів користувачів.

Головні ролі у The Altruists виконують Джулія Гарнер, відома за картинами “Озарк” та “Вигадана Анна”, і Ентоні Бойл, який зніметься у ролі Бенкмана-Фріда. Шоуранерами та виконавчими продюсерами виступають Грем Мур — сценарист The Imitation Game — і Жаклін Хойт. Перший епізод знімає Джеймс Понсольдт, який також входить до команди виконавчих продюсерів. За виробництво відповідає Higher Ground Productions — студія Барака та Мішель Обами, що має багаторічну first-look угоду з Netflix.

У другорядних і повторюваних ролях заявлені Алекс Лоутер, Метт Райф, Медісон Ху, Каран Соні, Юджин Янг, Наомі Окада, Гадсон Вільямс, Дженніфер Грей, Елізабет Адамс, Ганна Гелвей, Вільям Мепотер, Пол Райзер, Робін Вайгерт, Мадді Гассон і Маріанна Фунг. Окрему увагу криптоспільноти, ймовірно, приверне поява Чанпена Чжао: персонажа CZ у серіалі грає Террі Чен. Проєкт заснований на матеріалах New York Magazine.


Photo: Crypto World / Netflix

Історія, яку екранізує Netflix, уже має завершені судові розв’язки. У березні 2024 року Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув’язнення, а суд також постановив конфіскувати $11 млрд. У вересні 2024-го Керолайн Еллісон отримала два роки тюрми після співпраці з прокурорами. Ще один помітний фігурант справи, колишній топменеджер FTX Райан Саламе, був засуджений більш ніж до семи років ув’язнення.

На цьому тлі The Altruists виглядає не просто черговою драмою про стартап-зірок, а телевізійною реконструкцією краху, який надовго змінив ставлення регуляторів, інвесторів і масової аудиторії до криптоіндустрії.

Проєкт спирається не лише на гучну фабулу FTX, а й на вже готову журналістську базу — The Altruists створюють за мотивами матеріалів New York Magazine, а серед виконавчих продюсерів заявлений Скуп Вассерштейн від New York Magazine/Vox Media Studios. Для криптоісторії такого масштабу це важлива деталь: Netflix фактично збирає серіал на перетині голлівудської драматургії, журналістського розслідування і бренду Higher Ground, продакшну Барака та Мішель Обами.

Спецпроєкти
