Новини Military Tech 06.02.2024 о 17:35 comment views icon

Хакери зламали іранську Sahara Thunder — один Shahed-136 для росії коштує від $193 тис. до $375 тис.

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Вадим Карпусь

Автор новин

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Група хакерів Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder. На них вдалося знайти інформацію про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для росії. Виявлені дані оприлюднили в мережі на сайті simorgh.io.

Хакеры взломали иранскую Sahara Thunder — один Shahed-136 для россии стоит от $193 тыс. до $375 тыс.

Згідно з оприлюдненими даними, іранці спочатку захотіли отримувати за один БПЛА Shahed-136 суму, еквівалентну $375 тис. Однак в ході переговорів росіянам вдалося знизити ціну. В результаті сторони домовились про наступні умови:

  • Ціна $193 за один БПЛА Shahed-136 при закупівлі 6000 одиниць;
  • Ціна $290 за один БПЛА Shahed-136 при закупівлі 2000 одиниць.

Загальна вартість контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6000 комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає $1,75 млрд. За смертоносний товар росія розраховувалася золотом.

Виявлені документи також свідчать, що на 2022 рік росія планувала випустити за ліцензією на своїх потужностях 6 тис. іранських дронів протягом 2,5 років.

Хакеры взломали иранскую Sahara Thunder — один Shahed-136 для россии стоит от $193 тыс. до $375 тыс.

Як свідчать плани на 2023 рік, за умови повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість виробництва Shahed-136 має скласти 4,4 млн рублів ($48,8 тис.) за одиницю. Водночас вартість реалізації повинна була становити 14,9 млн рублів ($165,5 тис.). Ймовірно, більш ніж 3-кратне здорожчання повинно було покривати витрати на ліцензійне виробництво, додаткові витрати та інвестиції у підприємство.

Хакеры взломали иранскую Sahara Thunder — один Shahed-136 для россии стоит от $193 тыс. до $375 тыс.

Хакери також опублікували технологію виробництва, схеми, логістика.

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Джерело: Мілітарный

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