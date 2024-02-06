HMD переходить на мультибрендову модель: смартфони HMD, телефони Nokia та «суперзахоплюючі» партнерства

Днями повідомлялося, що HMD відмовляється від бренду Nokia для своїх смартфонів. Тепер компанія поділилася додатковими подробицями з цього приводу.

«Ми Human Mobile Devices, виробник телефонів Nokia. І не тільки. Можете називати нас HMD», ─ заявляє компанія.

Зазначається, що це більше, ніж просто нова назва. Компанія впроваджує нову мультибрендову стратегію. Цього року споживачам запропонують оригінальний асортимент пристроїв під брендом HMD, телефони Nokia та «захоплюючі продукти від нових партнерств».

Отже, компанія продовжить використовувати бренд Nokia, випускаючи нові функціональні телефони. HMD розроблятиме більш екологічні та доступні телефони.

«І ми з радістю продовжимо розвивати цей напрямок з новою торговою маркою HMD», ─ йдеться в заяві компанії, наданій редакції ITC.UA.

HMD поки не повідомляє жодних подробиць про майбутні партнерства та пристрої, які виходитимуть в рамках такої співпраці, проте обіцяє, що такі партнерства будуть «суперзахоплюючі».