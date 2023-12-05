Новини Технології 05.12.2023 о 09:42 comment views icon

Хочете зберігати дані в ДНК? Це обійдеться у $1000

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Французький стартап Biomemory випустив накопичувач у вигляді кредитної картки, який використовує ДНК для кодування та зберігання кілобайта текстових даних.

Технологію ДНК розглядали як теоретичну альтернативу жорстким дискам, SSD та іншим формам зберігання цифрових даних, яка може перевершити конкурентів терміном служби, що сягає 150 років. Водночас Biomemory, здається, вже це реалізує, пропонуючи дві ідентичні ДНК-картки за ціною $1000 — по одному кілобайту пам’яті кожна.

Хочете зберігати дані в ДНК? Це обійдеться у $1000

Кілобайт — це приблизно довжина короткого електронного листа, тож навряд картка допоможе у зберіганні купи фотографій, відео та документів. Проте, це сигнал того, що зберігання у ДНК стає доступним для споживачів.

Система працює шляхом перетворення цифрової інформації в елементи, що утворюють ДНК: аденін (A), цитозин (C), гуанін (G) і тимін (T). На сторінці Biomemory (внизу) можна переглянути як технологія перетворює текст на код.

Після кодування Biomemory створює унікальний ланцюг ДНК — процес, який займає близько 8 годин для одного кілобайта даних, які надалі «‎закріплюються» на чипі ДНК-картки. Коли клієнт захоче видобути дані, одну з карток необхідно надіслати партнерам Biomemory — Eurofins Genomics. Ви отримаєте електронною поштою рядок з кодом, який можна розшифрувати за допомогою ДНК-перекладача Biomemory.

Вакансії

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Senior Back End Engineer (Node) Go Interactive

Full Stack Developer (Next.js React Nest.js) Amofintech, Київ

Для отримання картки можна записатись у список очікування, а надсилати їх клієнтам розпочнуть вже у січні.

Джерело: The Verge, Wired

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