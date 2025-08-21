Hollow Knight: Silksong отримала новий трейлер з Хорнет. Реліз — за 2 тижні

Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Hollow Knight: Silksong показали на презентації Team Cherry — дата релізу виявилася настільки близько, що це навіть здивувало.

Гру анонсували шість років тому, а з того часу майже не було звісток про розробку або трейлерів. Нарешті під час презентації розробники поділилися свіжими деталями. І для фанатів справжнє свято — Hollow Knight: Silksong вийде на ПК та консолях вже 4 вересня.

Не секрет, що головною героїнею стала знайома фанатам Хорнет — воїтелька, яка тепер отримала власну історію. Вона потрапила в нове королівство, охоплене занепадом. Трейлер розкрив кілька дуже цікавих деталей. Найбільш примітним став кадр, де проплила по воді. Схоже, Silksong на відміну від оригінального Hollow Knight дозволить плавати по всій воді.

Silksong зберігає основу першої частини, але змінює ключові елементи. Замість магії Хорнет користується інструментами та пастками, а для відновлення здоров’я застосовує шовк. У грі представлено понад 165 видів ворогів, 40 нових босів та NPC з різними квестами.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Hollow Knight: Silksong вийде на PlayStation, Xbox та ПК, а також на Nintendo Switch. Також вона отримає підтримку Game Pass.

Джерело: Gamescom