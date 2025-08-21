Новини Ігри 21.08.2025 comment views icon

Hollow Knight: Silksong отримала новий трейлер з Хорнет. Реліз — за 2 тижні

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Hollow Knight: Silksong отримала новий трейлер з Хорнет. Реліз — за 2 тижні
Hollow Knight: Silksong / Team Cherry

Hollow Knight: Silksong показали на презентації Team Cherry — дата релізу виявилася настільки близько, що це навіть здивувало.

Гру анонсували шість років тому, а з того часу майже не було звісток про розробку або трейлерів. Нарешті під час презентації розробники поділилися свіжими деталями. І для фанатів справжнє свято — Hollow Knight: Silksong вийде на ПК та консолях вже 4 вересня.

Не секрет, що головною героїнею стала знайома фанатам Хорнет — воїтелька, яка тепер отримала власну історію. Вона потрапила в нове королівство, охоплене занепадом. Трейлер розкрив кілька дуже цікавих деталей. Найбільш примітним став кадр, де проплила по воді. Схоже, Silksong на відміну від оригінального Hollow Knight дозволить плавати по всій воді. 

Silksong зберігає основу першої частини, але змінює ключові елементи. Замість магії Хорнет користується інструментами та пастками, а для відновлення здоров’я застосовує шовк. У грі представлено понад 165 видів ворогів, 40 нових босів та NPC з різними квестами.  

Hollow Knight: Silksong вийде на PlayStation, Xbox та ПК, а також на Nintendo Switch. Також вона отримає підтримку Game Pass.

Джерело: Gamescom

Популярні новини

arrow left
arrow right
Sony оголосила безплатну роздачу Diablo 4 на 15‑ту річницю PS Plus
Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent
Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили
В System Shock 2 "двері сфінктера" не просто метафора — їх створили з реальної колоноскопії
Серпневий каталог Game Pass поповниться Assassin’s Creed Mirage та ще 5+ іграми
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Microsoft звільнила 9 000 працівників — майже 50% у студіях Xbox
В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Ігровий "детектив" виявив, що GTA 5 порушує дорожні правила Каліфорнії
Люди, коні і паркур. Вийшов новий трейлер Mafia: The Old Country, яка все більше нагадує Uncharted
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
GOG відкрив фестиваль "Дні України" — Cossacks, колекція Whale Rock та інші зі знижкою до -95%
Шоуранер "Чужий: Земля" знімає серіал за мотивами Far Cry, — злив Ubisoft
В Steam вийшов симулятор жахів із реальними відео "проклятих" будинків з Японії
Актор Майкла з GTA 5 розповів про найбільш ненависну місію в грі: «В мене спітніла дупа за ті 8 годин»
15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
Розробник Oblivion Remastered, одного з найбільших хітів 2025 року, звільняє 300 працівників
S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PS5 наприкінці 2025 року — GSC показала інтригуючий трейлер
Витік тестової версії Subnautica 2 натякає на жахливого Левіафана, VR та модифікацію генів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати