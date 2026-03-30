Новини Ігри 30.03.2026

В Steam оновили систему розрахунку регіональних цін

Катерина Левицька

Valve оновила систему розрахунку регіональних цін у Steam, яка допоможе розробникам встановлювати вартість у 35 валютах і 4 регіональних групах у всьому світі.


Ключовим оновленням стали додаткові методи конвертації цін, яких у Steam тепер три:

  • На основі поточного валютного курсу — для цього методу використовується курс обміну валют у вказаний час.
  • Конвертація на основі купівельної спроможності — на основі публічних даних про середню купівельну спроможність населення в конкретній країні та/або регіоні.
  • Конвертація з кількома змінними — використовуються різні набори даних для кожної валюти, зокрема місцева купівельна спроможність населення, орієнтовна вартість подібних товарів індустрії розваг і курс обміну (саме цей найбільше відповідає методу, який раніше використовував інструмент цін).

Важливо: це не правила, а рекомендації; фінальне рішення щодо встановлення ціни лишається за розробниками й видавцями.


“Ці методи конвертації покликані допомогти розробникам приймати зважені рішення щодо встановлення цін та вибирати той варіант, який найкраще відповідає їхнім цілям. Деякі розробники можуть поєднувати різні методи для встановлення цін на свою гру в одній чи кількох валютах, а деякі — роблять все вручну”, — зазначає компанія в повідомленні.

Додатково Valve нагадала ключові правила щодо зміни ціни в Steam: зокрема, якщо розробник підвищує ціну (хоча б в одній валюті), на гру накладають 30-денне обмеження щодо участі в сезонних розпродажах. Також компанія підтвердила, що незабаром перегляне регіональні ціни й на власні ігри.

Джерело: Steam

