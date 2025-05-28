Ховайте ваші SMS: китайці читають текст на відстані 1,3 км лазером без жодної оптики

Physical Review Letters

Розділ Технології виходить за підтримки

Вчені з Китайського університету науки та технологій використали лазер, щоб прочитати літеру розміром 8 мм на дошці, встановленій на даху будинку за 1,3 км від них.

Дослідники відправили 8 інфрачервоних променів у далекий знак. Поряд знаходились 2 телескопи, які збирали спалахи світла, що повертались. Літеру вдалось відтворити із дивовижною чіткістю.

Зазначається, що китайські науковці використали метод інтенсивної інтерферометрії, який дозволяє отримати зображення далеких об’єктів, що не світяться, з у 14 разів кращою роздільною здатністю ніж та, яку може забезпечити один оптичний телескоп. Літера завширшки 8 мм була виявлена навіть крізь мерехтіння атмосфери.

Більшість оптичних об’єктивів фокусуються на формі та кольорах об’єкту, визначаючи кут та фазу вхідного світла. Однак ці методи неефективні, коли у повітрі спостерігається мерехтіння, об’єкт занадто малих розмірів та не випромінює світла. Замість того, щоб відстежувати напрямок фотонів, метод інтенсивної інтерферометрії пропонує спостереження за інтенсивністю їхнього мерехтіння у різні моменти часу.

Фотони, що прибувають у два місця одночасно, можуть створювати тонкі, синхронізовані флуктуації. Цей ефект дозволяє дослідникам отримувати найдрібніші деталі про джерело без отримання звичайного зображення. У 1956 році астрономи вперше застосували цей метод для вимірювання розмірів зірок.

У рамках експерименту китайські дослідники приклеїли блискучі металеві пластини з літерами на даху віддаленої споруди. Кожна з пластин містила крихітну букву, розміром не більше горошини. Науковці розділили 100-міліватний інфрачервоний лазер на 8 окремих променів. Кожен з них проходив крізь трохи відмінний шар атмосфери. Два невеликі телескопи збирали розсіяне світло. Регулюючи їх поділ — від 7 до 87 сантиметрів — і обертаючи ціль на 360 градусів, команда могла порівнювати коливання інтенсивності між детекторами.

Букви з’являлись з роздільною здатністю у 3 мм. Звичайні засоби на такій відстані вимагали б дуже потужних оптичних приладів. З використанням тільки одного телескопа, роздільна здатність складала б 42 мм і букви були б занадто розмитими, щоб їх можна було б прочитати.

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За словами одного з провідних дослідників Цянь Чжана, їхній метод може знайти застосування у астрономії та сільському господарстві. На його думку, це можуть бути лазерно-інтерферометричні системи, встановлені на дронах або вежах, що спостерігатимуть за віддаленими лісами чи полями. При достатньому роздільній здатності вчені могли б віддалено відстежувати рої комах, інвазивні види або виявляти ранні ознаки хвороб сільськогосподарських культур.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Physical Review Letters

Джерело: ZMEScience

Розділ Технології виходить за підтримки

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