Білий хакер Семі Камкар, який керує YouTube-каналом Applied Hacking, спробував удосконалити давно відому технологію і визначити за допомогою інфрачервоного лазера, що друкує користувач MacBook — на відстані й без прямого погляду на клавіатуру.

Принцип використання лазерного променя для виявлення та декодування звукових хвиль був продемонстрований вже давно: наприклад, система з легкістю визначала, про що говорять люди за склом. Однак вона так само була успішною для визначення тексту, який набирає користувач на відстані.

Камкар випустив промінь через скло і спрямував його на задню панель MacBook, а далі просто зафіксував вібрацію в корпусі, викликану натисканням клавіш, і спробував її декодувати.

Семі каже, що запланував створити власну шпигунську установку на основі лазерів ще 15 років тому, коли спостерігав за виступом двох хакерів, які продемонстрували елементарне виявлення натискання клавіш за допомогою лазера, спрямованого на ноутбук з іншого боку кімнати.

«Це мене вразило», — каже Камкар. «Але я також хотів покращити систему. Чи можу я відтворити хак ззовні, запускаючи лазер здалеку — та ще й так, щоб його не побачили».

Зрештою, йому вдалося — хоча результати вийшли й не ідеальними. На скриншотах можна побачити текст, який набирав користувач, і текст, виявлений системою:

MacBook виявився ідеальною мішенню для атаки, оскільки хакер отримав якісну світловідбиваючу поверхню завдяки логотипу Apple з майже дзеркальним покриттям.

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Джерело: 9to5mac, Wired

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