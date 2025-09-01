Художниця позивається до "Укрпошти" через використання картини для марки без дозволу

Картина Богдани Чілікіної «Тут люди» і марки, що продавалися на eBay / bogdanachilikina.com.ua, Facebook

У двох словах: фактично будь-хто може замовити в “Укрпошти” марку з будь-яким зображенням та поставити галочку про своє авторське право у формі замовлення.

Богдана Чілікіна дуже здивувалася, коли побачила марки з зображенням власної відомої картини у продажі на eBay, повідомляє dev.ua. Картина “Тут люди” мовою мистецтва розповідає про жахливі бомбардування Маріуполя та інших міст України російськими окупантами. Вона емоційно важлива для художниці та не підлягає монетизації.

Авторка підкреслює, що не хоче заробляти на гроші на цій картині. Свого часу вона лише дозволила використати картину для театральної афіші та у підручнику історії — з метою розповсюдження інформації про трагедію.

“Укрпошта” надрукувала наклад у межах послуги “Власна марка”: будь-хто може замовити тираж марки з наданим зображенням. Підтвердженням авторських прав є лише галочка у замовленні, без будь-якої перевірки з боку поштової компанії.

Дискусійним питанням є відповідальність “Укрпошти” через порушення, вчинене замовником. Але, з іншого боку, все ж йдеться про отримання компанією прибутку у вигляді оплати замовлення, яка надійшла від порушення авторських прав. У цьому питанні має розібратися суд, до якого звернулася Богдана Чілікіна.

"Я не хотіла на цій темі заробляти, там зовсім інший посил. У мене взагалі немає бажання на цьому хайпувати, але я не бачу іншого виходу, якщо "Укрпошта" так поводиться", — розповіла художниця dev.ua.

Сестра Чілікіної побачила марки на eBay, де вони продавалися по $20 за штуку, а кількість проданих вже сягнула 60. Продажем займався користувач Seaman from Odessa, котрий одразу нецензурно “послав” авторку у відповідь на її запит. Вона дізналася, що цей користувач вже давно друкував та продавав марки, у тому числі зроблені за картинами інших художників. З огляду на поведінку, вона підозрює зв’язок шахрая з “Укрпоштою”, але це припущення не має доказів. Однак Seaman, за дивним збігом, зняв пропозицію з eBay, коли художниці почала листування з компанією.

“Укрпошта” не задовольнила прохання Богдани Чілікіної щодо розкриття інформації про замовника: “Коли ми їм надіслали офіційний запит, то фактично мене теж послали туди ж, лише в культурній формі”. Художниця до останнього сподівалася, що марка є підробкою, але у компанії підтвердили: “Так, це наша робота”. Цікаво, що у 2023 авторка пропонувала “Укрпошті” повністю безплатно надати картину для друку марки, але отримала відмову. Зараз, коли справа набула юридичного характеру, художниця офіційно зареєструвала своє авторське право на картину.

Богдана Чілікіна написала про цей випадок в Facebook. Пост прокоментував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, у дуже категоричних висловах.

“Богдана, звісно Укрпошта погана і все таке інше. Але я надав Вам просту та зрозумілу відповідь: 1) Укрпошта продає марки по регульованим тарифам, бо це знаки оплати. Тому Ваша там картина, чи картина дівчинки з Миколайова не додає нам ніяких додаткових фінансових здобутків. В цьому випадку фінансову вигоду отримав порушник який замовив марку, але Ви чомусь його не судите. Це як судити Теслу, за те, що її викорастили в нападі на банк, бо Тесла мала перевірити кому продавала автівку 2) В умовах надання послуг, в нас є пункт, де замовник пише, що має права на зображення. Так само було й в цьому випадку. 3) Чи може Укрпошта перевіряти всі зображення? Це навіть з ШІ не можливо. Бо ми не знаємо, чи хтось десь використав або картину з приватної колекції, або фото якогось фотографу і т.п. Тому вартість таких експертних перевірок буде в тисячах доларів і тоді ми просто маємо закрити проект. І щоби що? Щоб Вам було зручніше судити нас а не порушника? Тому наша позиція чітка і зрозуміла і повністю відповідає законодавству, в тому числі міжнародному.”

У такому ж тоні голова компанії відповів у коментарях і щодо надавання інформації про замовника.

“Є така річ — називається захист особистих даних. Ми не можемо їх роздавати на право і на ліво. Буде рішення суду — згідно рішення надамо”.

За словами юриста Сергія Дзіса, котрі наводить dev.ua, “Укрпошта” все ж може бути притягнутою до справи як співвідповідач. Для цього потрібно довести, що друк відбувався саме на потужностях підприємства, а також що виконавець замовлення знав, або мав знати про порушення авторського права. Він додає, що доведення прав на витвір мистецтва, опублікований у мережі, базується на презумпції авторства. Доказами можуть бути навіть скриншоти, а також дані файлів або нотаріальна фіксація публікації. Юридична практика подібних випадків в Україні є обмеженою, тому важко прогнозувати, яке рішення ухвалить суд.

Схожі випадки з марками “Укрпошти” вже траплялися. Раніше видання повідомляло про публічну заяву авторки однієї з марок з псом Патроном щодо порушення поштовим оператором авторських прав