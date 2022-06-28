«Укрпошта» — тепер не тільки на eBay, а ще й на Amazon

28 червня у День Конституції України «Укрпошта» вводить в обіг нову поштову марку «Українська мрія» з легендарним літаком Ан-225, яку анонсували наприкінці квітня (деталі — трішки згодом). І ось за лічені години до початку продажів нової марки національний поштовий оператор анонсував експансію на інтернет-майданчик Amazon. Про це генеральний директор державного підприємства Ігор Смілянський вже традиційно сповістив у своєму Telegram та окремо підкреслив, що «Укрпошта» стала першою поштовою компанією у світі, яка це зробила.

Спершу варто пригадати, що у травні «Укрпошта» відкрила свій магазин на eBay, тож з відкриттям майданчика на Amazon національний поштовий оператор забезпечив собі присутність на двох з трьох основних майданчиках електронної комерції.

Розробкою магазину і виводом бренду «Укрпошта» на Amazon займалася команда агенції Disqover Agency.

«”Мріяти не можна — треба пахати”, — слова Кузьми Скрябіна. Я б додав, що треба і мріяти, і пахати, тож ділюся з вами важливою новиною — Укрпошта відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Тож пахаємо далі. Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати. Тим більш, там багато корисних речей для ЗСУ та ТО. І ми будемо робити все, щоб ця мрія здійснилась. Але поки Амазон не йде до нас, ми вирішили піти до Амазону, щоб краще познайомитись з ним, перед тим, як привести його в Україну» Ігор Смілянський, CEO «Укрпошта»

Наразі у каталозі «Укрпошти» на Amazon усього шість позицій — дві марки (попередня «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!» та нова «Українська мрія») та інший мерч (бейсболка, магніт, футболка та спортивний светр). Проте з часом асортимент обіцяють розширювати.

Каталог товарів «Укрпошта» на AmazonОнлайн-покупки на маркетплейсі передбачають благодійну складову. 5$ із кожного замовлення з маркою «Русскій воєнний корабль…Всьо!» Укрпошта перерахує на рахунок благодійного фонду KSE Foundation. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на три напрямки: 1) допомога школам і дитячим садочкам 2) організація логістики гуманітарних вантажів 3) гуманітарна допомога.

Смілянський висловив сподівання, що зовсім скоро на цьому майданчику, в магазині Укрпошти з’являться товари українців, які оператор із задоволенням доставить в США, тим самим здійснивши мрію виходу на світовий ринок.