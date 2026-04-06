Мерфі Кемпбелл / YouTube

У січні фолк-виконавиця Мерфі Кемпбелл виявила на своєму профілі в Spotify кілька пісень, які їй не належали. Це були пісні, які вона записувала, але ніколи не завантажувала до Spotify — і щось у вокалі було не так. Це були явні підробки.





Вона швидко дійшла висновку, що хтось взяв її виступи, опубліковані на YouTube, створив ШІ-кавери та завантажив їх на стримінгові платформи під її іменем. Якщо пропустити одну з пісень — наприклад, “Four Marys” — через два різних детектори ШІ, то результат підтверджує її підозри: обидва визначили, що пісня, мабуть, згенерована штучним інтелектом. Кемпбелл була шокована:

“Я якось вважала, що перед тим, як хтось просто зробить таке, існує трохи більше перевірок. Але, знаєте, урок засвоєно”, — сказала вона The Verge.

Знадобився певний час, перш ніж Кемпбелл вдалося домогтися видалення фейкових пісень.

“Я перетворилася на справжню набридалу”, — зізналася Мерфі.

І навіть тоді перемога виявилася неповною. Хоча проблемні треки, схоже, більше не доступні на YouTube Music та Apple Music, принаймні один досі можна знайти в Spotify — просто під іншим профілем виконавця, але з тим самим ім’ям. Тож, тепер існує кілька Мерфі Кемпбелл.





“Очевидно, я була в захваті від цього”, — іронічно зауважила справжня Мерфі Кемпбелл.

Spotify тестує нову систему, яка дозволить виконавцям вручну схвалювати пісні перед тим, як вони з’являться в їхньому профілі, але Кемпбелл налаштована скептично після того, як її вже підвели.

“Я відчуваю, що кожного разу, коли така велика організація дає подібну обіцянку музикантам, це виявляється не тим, чим вона здавалась, — але мені буде цікаво спробувати це в майбутньому”, — сказала вона.

Однак це був лише початок кошмару Кемпбелл. У той самий день, коли в Rolling Stone вийшла стаття про зіткнення Кемпбелл з ШІ-імітаторами, через дистриб’ютора Vydia на YouTube було завантажено серію відео. Ці відео не були опубліковані публічно, і незрозуміло, чи бачив їх хтось, окрім завантажувача, що діє під іменем Murphy Rider.

YouTube відмовився коментувати цю історію. Ці відео були використані для заявки на права власності щодо матеріалів у кількох відео Мерфі Кемпбелл. Кемпбелл отримала від YouTube повідомлення:

“Тепер ви ділитеся доходами з правовласниками музики, виявленої у вашому відео, Darling Corey.”

Найбільш заплутане те, що пісні, навколо яких подано ці заявки, — усі є суспільним надбанням, зокрема класична “In the Pines”, що датується щонайменше 1870-ми роками і виконувалась усіма — від Lead Belly до Nirvana (у версії “Where Did You Sleep Last Night”). Відтоді Vydia зняла ці заявки, а прес-секретар Рой ЛаМанна повідомив, що особу, яка завантажила відео, забанено на їхній платформі.

З понад 6 000 000 заявок, поданих Vydia через систему Content ID на YouTube, лише 0,02 відсотка виявились недійсними, що ЛаМанна називає “за галузевими стандартами просто дивовижним”.

“Ми пишаємось тим, що робимо це правильно”, — додав він.

ЛаМанна також стверджує, що Vydia не має жодного зв’язку з Timeless IR або ШІ-каверами, завантаженими на стримінгові платформи під іменем Кемпбелл. Попри те, що збіг у часі виглядає підозріло, ЛаМанна каже, що обидва інциденти — непов’язані між собою. Vydia отримала чимало негативної реакції, включно, за словами ЛаМанни, з “буквальними погрозами смертю”, через які довелося евакуювати офіси.

Кемпбелл не готова так просто відпустити Vydia, але зазначає, що та є не єдиним винуватцем. Світи генеративного ШІ, музичного дистриб’юторства та авторського права — складні, із множинними точками збою та можливостями для зловживань.

“Я думаю, це йде значно глибше, ніж ми вважаємо”, — каже Кемпбелл.

Історія Мерфі Кемпбелл демонструє системну вразливість, якою користуються зловмисники: ШІ-інструменти для клонування голосу стали настільки доступними, що будь-який виконавець із YouTube-присутністю може стати жертвою крадіжки цифрової ідентичності, а автоматизовані системи на кшталт Content ID легко перетворюються зі щита на зброю проти тих самих авторів, яких мали захищати.





Джерело: The Verge