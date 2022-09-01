«Пес Патрон» — нові благодійні марки «Укрпошти» вже в обігу [Де купити]

1 вересня у День Знань, як і планувалося, «Укрпошта» ввела в обіг анонсовані напередодні благодійні марки «Пес Патрон» із легендарним псом-розмінувальником Патрон — український собака-винюхувач вибухівки, джек-рассел-тер'єр, талісман Служби України з надзвичайних ситуацій, який здобув велику популярність за часів російсько-української війни та за короткий час став символом незламності українського народу у боротьбі з російськими окупантами. За час війни з росією він допоміг рятувальникам виявити десятки вибухових пристроїв на Чернігівщині. — поштовий оператор планує зібрати понад 1 млн євро для придбання машини для розмінування «Armtrac 400» Машина механізованого розмінування є найбільшою і найпотужнішою у лінійці виробів, яка може управлятися оператором на безпечній відстані дистанційно на відстані до 800 метрів або здійснюватися з броньованої кабіни, яка може розміновувати до 2400 кв м на годину та допомогу притулкам для тварин через KSE Foundation. Це перша благодійна марка країни та вже 6-та в серії воєнного часу.

Марковий аркуш із 8 марок, які надруковані на самоклеючому папері, випущено накладом 1 млн примірників, тобто загалом 8 млн марок. Вартість кожної поштової марки — 31 грн, з яких номінальна вартість — F (23 грн), а благодійний збір — 8 грн. Відповідно, вартість аркуша — 248 грн, з яких 64 грн — благодійна складова. Також випущено конверти «Перший день», художні конверти формату С6 та DL, листівка.

Додатково до марок «Укрпошта» випустила мерч: футболки, худі, магніти, значки, рюкзак для взуття, наліпки та горнятко із зображенням пса Патрона.

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Де купити нову марку онлайн в Україні та за кордоном

Як завжди, купити нову марку та тематичний мерч до неї можна у поштових відділеннях міст і сіл України (частина марок надійде до сільських відділень прифронтових філій Укрпошти), а також онлайн (з 11:00) в офіційних онлайн-магазинах Укрпошти на Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Напередодні гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що з моменту відкриття онлайн-магазину на eBay та Amazon продажі «Укрпошти» вже склали 5,3 млн грн. Третина замовлень припала на США; також найбільшу активність демонструють покупці із Німеччини, Канади, Великобританії та Гонконгу.

Обмеження: як і на попередні поштові випуски, для уникнення спекуляцій діятимуть певні обмеження на продаж — не більше 5 маркових аркушів, 5 листівок, 5 художніх конвертів на одне замовлення. Спеціальні набори зі спецпогашенням можна придбати лише на онлайн-майданчиках eBay та Amazon та поштовому маркеті Укрпошти — не більше двох наборів на одне замовлення.

Урочисте спецпогашення пройшло за участі Президента України Володимира Зеленського та першокласників Ірпінської СЗШ I-III ступенів художнього профілю № 1 ім. А. С. Макаренка, спецпогашення — у регіонах України. Штемпелі АР Крим, Севастополя та Херсона працюватимуть у київському головпоштамті, Луганської області – в м. Покровськ, Донецької області.

«Пес Патрон» — стисло про марку

Цей поштовий випуск «Укрпошта» присвячує героям-рятувальникам, які разом із чотирилапими помічниками проводять розмінування звільнених територій: міст, сіл, полів, лісів, пляжів. Його реалізовано у партнерстві з ДСНС.

Ілюстрації для поштового випуску «Пес Патрон» намалював дизайнер-ілюстратор Олександр Нікітюк, учасник конкурсу на дизайн поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Марковий аркуш містить 8 різних за сюжетом поштових марок із зображенням пса Патрона — зокрема, на полі, яке всупереч небезпеці обробляють українські фермери, у житловому кварталі, куди мають повертатися мешканці після того, як ЗСУ звільнили місто від окупантів, на дитячому майданчику, оскільки статистика свідчить, що найбільше від мін потерпають саме діти.

«Я малюю все життя, будь-де: за шкільною партою у Вараші (Рівненська обл.), у казармі (Полтава та Київ), у студентському гуртожитку (ОДПУ та ОНУ ім. І. І. Мечникова), я малював завжди. Коли почалась війна, зрозумів, що малювання – то є прекрасна терапія, що допомагає відволіктися, направити свою енергію на створення чогось нового. Робота над аркушем марок велась майже місяць, це було цікаве та актуальне завдання», Олександр Нікітюк, дизайнер-ілюстратор

Філателістичний онлайн-абонемент

Для тих, хто хоче мати у своїй колекції поштові випуски «Укрпошти», проте немає можливості відстежувати їх та купувати марки традиційним способом — до 24.00 1 вересня є можливість придбати філателістичні онлайн-абонементи на 5 місяців. У вартість абонемента, окрім абонплати, вже включена вартість поштової продукції серпня, а в пакеті «Стандарт+» і вартість ексклюзивного клясера.