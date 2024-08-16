Інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати 100% працівників, — Мінцифри

Незабаром великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати від мобілізації всіх працівників. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що уряд підтримав зміни до власної постанови.

«Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей».

Міністр пояснює це важливістю підтримання зв’язку та необхідністю його своєчасного відновлення. зв’язок порушують не тільки ворожі обстріли, алей вимкнення електроенергії, до яких провайдерам та операторам слід підготуватися.

«Аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет».

На офіційній інфографіці можна побачити вимоги до провайдерів та інші деталі. Компанія має отримати статус критично важливого підприємства та виконати та виконувати нещодавні вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) щодо забезпечення автономної роботи. Мобільні оператори мають отримувати понад ₴200 млн на місяць, а їхні працівники мають перебувати на повній зайнятості у штаті не менше кварталу. Вимоги до провайдерів відрізняються рівнем доходу — лише до ₴20 млн на місяць. Інші провайдери зможуть забронювати до 50% працівників за додаткових умов.

Нагадаємо, у липні НЦУ оприлюднив вимоги до мобільних операторів, які стосуються автономності роботи. Стільникові мережі мають працювати без світла 10 годин. Розпорядження містить граничні терміни для поступового виконання вимоги та додаткові умови.

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Джерело: Михайло Федоров

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