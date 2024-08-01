«Знадобиться один енергоблок АЕС»: оператори кажуть, що забезпечити 100% автономності зв’язку «вкрай важко»

«Київстар», Vodafone та lifecell оприлюднили спільну заяву щодо вимог Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) про 10-годинну автономну роботу мережі під час відключень електроенергії.

Для реалізації поставлених завдань операторам потрібно розв’язати низку технічних та логістичних проблем. Зокрема, йдеться про необхідність отримання дозволів від обленерго на збільшення потужності для заряджання акумуляторів. За оцінками компаній, для забезпечення 10-годинної автономної роботи базових станцій щодоби потрібно 2,8 ГВт·год електроенергії, що можна порівняти з потужністю одного енергоблоку АЕС.

Оператори також зазначають про брак кваліфікованих фахівців для обслуговування нового обладнання. За їхніми підрахунками, додатково потрібно найняти десятки тисяч працівників. Крім того, є обмеження щодо встановлення генераторів та акумуляторів на дахах будівель, де розташовані більшість базових станцій, через будівельні та санітарні норми.

Постанова НЦУ від 16 липня зобов’язує операторів до 1 лютого 2025 року обладнати всі базові станції акумуляторами та генераторами. Додатково, до 1 грудня 2024 року 25% базових станцій мають забезпечити безперебійну роботу протягом 72 годин.

За оцінками галузевих експертів, реалізація вимог НЦУ потребуватиме інвестицій у розмірі понад 13 млрд гривень. Попри це, оператори вже вклали значні кошти у підвищення енергонезалежності своїх мереж. Зокрема, інвестували понад 3 млрд гривень, оновили 370 000 акумуляторів на базових станціях і придбали 5400 генераторів та інших джерел безперебійного живлення.

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Джерело: Forbes

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