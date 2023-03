Новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus — яскраво-жовтий

Авторитетний інсайдер та редактор Bloomberg Марк Гурман мав рацію (так, знову) — тільки що Apple анонсувала iPhone 14 та iPhone 14 Plus в новому яскраво-жовтому кольорі. Це вперше з часів iPhone 11 у кольоровій гамі iPhone з’явився яскраво-жовтий колір.

Вочевидь, це оновлення кольорів актуальної лінійки iPhone 14 присвячено до 8 березня — рік тому Apple так само випустила iPhone 13 та 13 Pro у нових відтінках зеленого. Це має стимулювати продажі базової та Plus-версії iPhone 14.

Зараз iPhone 14 та iPhone 14 Plus доступні у п’яти кольорах — чорний, червоний, білий, синій та пурпуровий. З погляду характеристик та інших можливостей iPhone 14/ 14 Plus у новому яскраво-жовтому кольорі не відрізняються від інших колірних версій. Ціна теж залишилася незмінною — від $799 і від $899 за iPhone 14 та iPhone 14 Plus. В США передзамовлення стартують 10 березня, а у вільному продажі iPhone 14 та iPhone 14 Plus в жовтому кольорі з’являться 14 березня. Коли вони дістануться України, наразі невідомо.

Тепер, коли з’явився жовтий, кольоровій гамі iPhone 14 явно бракує ще одного відтінку, чи не так?