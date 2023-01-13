ІТ-сектор за 11 місяців 2022 року заробив на експорті $6,6 млрд (45% всього обсягу) — це досі єдина галузь, яка стабільно зростає попри війну

Галузь IT продовжує слугувати одним з ключових драйверів та нині головних опор економіки України, забезпечуючи стабільний приплив валютних надходжень. Лише у листопаді цей сегмент виріс на 8% за місяць, а загалом за 11 місяців ІТ-сектор заробив на експорті на 7% більше, ніж за аналогічний період торік — $6,6 млрд проти $6,2 млрд. Про це йдеться у свіжому дослідженні OpenDataBot.

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З огляду на темпи зростання за підсумками 2022 року експорт IT-послуг в Україні перевищить $7 млрд.

В OpenDataBot звертають увагу, що IT — це, фактично, єдина сфера експорту, яка виросла за 11 місяців 2022 року. І саме ІТ здебільшого експорт послуг зобов’язаний порівняно невеликим відсотком падіння — за 11 місяців 2022 року експорт товарів та послуг в Україні впав на 29% — з $73,2 млрд до $52,2 млрд.

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Найбільше скоротився експорт товарів (- 34%), тоді як експорт послуг постраждав відчутно менше (- 11%). Водночас до минулого року частка експорту послуг збільшилась — з 22% до 28%.

Частка ІТ в експорті товарів та послуг збільшилась з 8% торік до 13% у 2022. Ба більш: частка ІТ зараз складає майже половину (45%) всього експорту послуг проти 37% у 2021-му.

За 11 місяців цього року дохід від експорту ІТ-послуг навіть перевищив дохід від однієї з основних прибуткових галузей експорту — експорту металів, і доволі суттєво: майже на $1 млрд.

Це, безперечно, позитивна тенденція і великим плюсом є те, що ця тенденція росту лишається незмінною. Сподіваємося, ІТ-галузь продовжить зростання у 2023-му.