Ізраїльські хакери зламали найбільшу криптобіржу Ірану Nobitex та знищили $90 млн

У конфлікті між Ізраїлем та Іраном використовується не лише брутальна сила. Наприклад, нещодавно хактивісти Gonjeshke Darande зламали криптовалютну біржу Ірану під назвою Nobitex та вивели звідти $90 млн. І не просто вивели, а знищили ці активи: вивели на вісім адрес для спалювання (вони не мають криптоключів).

Хакери Gonjeshke Darande взяли на себе відповідальність, та заявили, що Nobitex влада активно використовувала для обходу санкцій. Також команда обіцяла скоро опублікувати

вихідний код Nobitex.

За даними компанії Elliptic, Nobitex є основною криптовалютною біржею Ірану, має понад 7 мільйонів користувачів і у минулому була пов’язана з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та діячами іранського уряду. Наприклад, родичі Верховного лідера Алі Хаменеї та його ділові партнери з КВІР пов’язані з Nobitex. Також Nobitex використовувалась підсанкційними оперативниками КВІР, яких звинуватили в операціях з вимаганням та атаках на критично важливу інфраструктуру.

Джерело: Gonjeshke Darande