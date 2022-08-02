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Jaguar Land Rover відкрив спецлабораторію з тестування автомобілів на електромагнітну сумісність

Jaguar Land Rover відкрив спецлабораторію з тестування автомобілів на електромагнітну сумісність

Компанія Jaguar Land Rover оголосила про відкриття лабораторії із тестування наступного покоління автомобілів на наявність електричних і радіоперешкод. Відкриття нової лабораторії — черговий крок до електрифікованого майбутнього Jaguar Land Rover: до 2030 року весь модельний ряд Jaguar і Land Rover буде доступний у повністю електричних версіях.

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Відповідність майбутніх автомобілів законодавству та стандартам якості бездротового з’єднання і електроніки забезпечить лабораторія електромагнітної сумісності (ЕМС) у Гейдоні, Велика Британія. Першим автомобілем, випробуваним за індивідуальною програмою у новій лабораторії, став Range Rover Sport, презентований у травні цього року.

Критичний аспект роботи автомобіля — це здатність електричного обладнання та систем безпомилково функціонувати в електромагнітному середовищі. Електромагнітна сумісність (ЕМС) обмежує ненавмисне генерування, розповсюдження та прийом електромагнітної енергії. Все для того, аби зменшити ризик появи небажаних ефектів, зокрема електромагнітних перешкод.

Jaguar Land Rover відкрив спецлабораторію з тестування автомобілів на електромагнітну сумісність

Нова автомобільна лабораторія Jaguar Land Rover має дві акустичні безехові камери: електрично «тихий» роликовий стенд для тестування авто на швидкості, а також обладнання для оцінки продуктивності окремих компонентів, таких як батареї чи електродвигуни. На електромагнітну сумісність (ЕМС) також перевірять функції і послуги, доступні в автомобілях Jaguar і Land Rover: Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G, 5G, адаптивний круїз-контроль, бездротову зарядку та моніторинг сліпих зон.

Нові технології невпинно розвиваються, тому тестування автомобілів на EMC має вирішальне значення для надання якісних послуг: збільшується попит на електромобілі, розширюється спектр цифрових і хмарних сервісів для авто — від оновлень програмного забезпечення до автономних технологій. Відкриття нової лабораторії демонструє прагнення Jaguar Land Rover забезпечити власників автомобілів найдосконалішими засобами зв’язку, пришвидшивши електрифікацію всього модельного ряду. Jaguar Land Rover у межах стратегії Reimagine переосмислює майбутнє сучасної розкоші: мета компанії — нульові викиди вуглецю у ланцюгах логістики, продуктах та виробничих операціях до 2039 року.


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