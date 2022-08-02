Jaguar Land Rover відкрив спецлабораторію з тестування автомобілів на електромагнітну сумісність

Компанія Jaguar Land Rover оголосила про відкриття лабораторії із тестування наступного покоління автомобілів на наявність електричних і радіоперешкод. Відкриття нової лабораторії — черговий крок до електрифікованого майбутнього Jaguar Land Rover: до 2030 року весь модельний ряд Jaguar і Land Rover буде доступний у повністю електричних версіях.

Відповідність майбутніх автомобілів законодавству та стандартам якості бездротового з’єднання і електроніки забезпечить лабораторія електромагнітної сумісності (ЕМС) у Гейдоні, Велика Британія. Першим автомобілем, випробуваним за індивідуальною програмою у новій лабораторії, став Range Rover Sport, презентований у травні цього року.

Критичний аспект роботи автомобіля — це здатність електричного обладнання та систем безпомилково функціонувати в електромагнітному середовищі. Електромагнітна сумісність (ЕМС) обмежує ненавмисне генерування, розповсюдження та прийом електромагнітної енергії. Все для того, аби зменшити ризик появи небажаних ефектів, зокрема електромагнітних перешкод.

Нова автомобільна лабораторія Jaguar Land Rover має дві акустичні безехові камери: електрично «тихий» роликовий стенд для тестування авто на швидкості, а також обладнання для оцінки продуктивності окремих компонентів, таких як батареї чи електродвигуни. На електромагнітну сумісність (ЕМС) також перевірять функції і послуги, доступні в автомобілях Jaguar і Land Rover: Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G, 5G, адаптивний круїз-контроль, бездротову зарядку та моніторинг сліпих зон.

Нові технології невпинно розвиваються, тому тестування автомобілів на EMC має вирішальне значення для надання якісних послуг: збільшується попит на електромобілі, розширюється спектр цифрових і хмарних сервісів для авто — від оновлень програмного забезпечення до автономних технологій. Відкриття нової лабораторії демонструє прагнення Jaguar Land Rover забезпечити власників автомобілів найдосконалішими засобами зв’язку, пришвидшивши електрифікацію всього модельного ряду. Jaguar Land Rover у межах стратегії Reimagine переосмислює майбутнє сучасної розкоші: мета компанії — нульові викиди вуглецю у ланцюгах логістики, продуктах та виробничих операціях до 2039 року.