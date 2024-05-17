Кабмін оновив порядок бронювання телеком-компаній та ПЕК — без обмежень для підприємств, які «схвалило» Мінцифри

Серед іншого скасовується обмеження на бронювання у 50% військовозобов’язаних для деяких підприємств.

Постанова № 555 від 14 травня вносить зміни у порядок бронювання військовозобов’язаних на підприємствах паливно-енергетичного комплексу та їх підрядників, а також в сферах електронних комунікацій.

Основна зміна — можливість бронювання «без обмежень» (тобто обмеження у 50% військовозобов’язаних не застосовується) для підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги чи послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури і були визнанні Міністерством цифрової трансформації «критично важливими».

Також додано норму про те, що підприємства, які виробляють товари чи надають послуги для забезпечення потреб військових формувань (крім ЗСУ), можуть подати список на бронювання до Мінцифри — якщо йдеться саме про підприємства, які надають електронні комунікаційні послуги та послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури.

Бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності підлягають військовозобов’язані технічні працівники, включені наказом керівника підприємства (також визнаного як критично важливе) до складу аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та здійснюють роботи з аварійного відновлення мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Також введено норму, за якою Мінцифри проводитиме перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, а також дотримання вимог щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, та має у строк не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання списку подати його на погодження Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

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Джерело: Судово-юридична газета