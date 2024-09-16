Карта пам’яті Lexar Professional SD 8.0 має швидкість до 1700 МБ/с — але жодна камера її не підтримує

Карта пам’яті Lexar Professional SD 8.0 надто швидка для всіх сучасних пристроїв. Жоден не забезпечить максимальної швидкості, на яку вона здатна.

Нова карта SD забезпечує швидкість читання і запису до 1700 МБ/с та 1000 МБ/с відповідно. Вона випередила свій час, оскільки вона не є повністю сумісною з камерами та будь-якими іншими пристроями, які використовують цей формат. Швидше за все, у реальному випадку застосування швидкість буде зменшена до стандарту UHS-I.

Lexar нещодавно випустила серію карт на основі флешпам’яті, включно з варіантом із нержавіючої сталі Gold та Silver Pro, які відповідають вимогам UHS-II. Але стандарт SD 8.0 використовує лінії PCIe 4.0 для досягнення швидкості до 2 ГБ/с.

Тільки пристрої для зчитування карт або камери, які відповідають стандарту SD 8.0, можуть реалізувати повну швидкість Lexar Professional SD 8.0. Однак наразі таких не існує, оскільки стандарт був остаточно розроблений лише місяць тому. Стандарт SD 8.0 створений для використання з PCIe: PCIe Gen 4 x1, PCIe G3 x2 або PCIe Gen4 x2. SD-карта працюватиме з наявними камерами та пристроями, але з відповідним обмеженням.

Ймовірно, Lexar представила карту SD 8.0, щоб продемонструвати її продуктивність як концепцію. Жоден інший виробник накопичувачів ще не демонстрував карти SD 8.0. Річ у тому, що стандарт фактично відповідає SD Express, швидкісному стандарту карт пам’яті, який так і не був підтриманий індустрією.

Високошвидкісне сховище важливе для камер через великий розмір файлів відео 8K RAW або створення зображень високої роздільної здатності. Але поки пришвидшити обробку файлів не вийде. Не факт, що подібні пристрої з’являться найближчим часом. Попри анонс, карта не представлена ​​на сайті Lexar, хоча є її нові карти UHS-II SDXC.

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Джерела: PetaPixel, Tom`s Hardware

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