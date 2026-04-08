Новини Пристрої 08.04.2026

Дякуємо, залиште собі: SanDisk пропонує SD-карту на 2 ТБ за ціною топового ПК

SanDisk презентував версію власної SD-карти Extreme Pro UHS-II на 2 ТБ за ціною $2000.


Виробник заявляє про швидкість читання до 310 Мб/с та швидкість запису до 305 Мб/с. Вартість цієї моделі в 4 рази перевищує вартість Extreme Pro UHS-I також на 2 ТБ. Звісно, нова модель пропонує вищу швидкість читання та вдвічі більшу швидкість запису порівняно з дешевшою версією, яку можна придбати за $440.

Ця карта пам’яті спеціально створена для відеооператорів й фотографів, особливо тих, хто знімає відео у 8K та робить знімки з високою роздільною здатністю. Хоча microSD Express пропонують кращу продуктивність завдяки використанню PCIe та NVMe, більшість цифрових камер досі використовують стандарт SD, що заважає користувачам скористатись перевагами microSD Express.

Попри меншу продуктивність, SanDisk Extreme Pro UHS-II на 2 ТБ залишається дорожчою за SanDisk microSD Express у перерахунку на гігабайт. Карта SanDisk microSD Express місткістю 512 ГБ коштує всього $119,99, тобто доплата складає $0,23 за гігабайт. Порівняно з цим SanDisk Extreme Pro UHS-II SD на 2 ТБ коштує приблизно $1 за ГБ і це стосується усієї лінійки.


При цьому  SanDisk Extreme Pro UHS-II SD має низку додаткових функцій, яких не має у дешевших карт, зокрема, захист за стандартом IP68, стійкість до пошкоджень внаслідок падінь з висоти до 6 м. Для тих, хто заробляє професійною зйомкою у високій роздільній здатності ця SD може виправдати свою вартість, однак для всіх інших користувачів вона, ймовірно, буде надто дорогою.

Хоча швидкість й місткість карт пам’яті впливають на їхню ціну, наразі до цього ще й додається дефіцит мікросхем пам’яті та накопичувачів, який призводить до подорожчання SD-карт. Такі виробники як Lexar та Kingston також пропонують власні карти з аналогічними характеристиками за схожими цінами.

Раніше ми писали, що ціни на твердотілі накопичувачі SanDisk в магазинах Apple злетіли на 200%. Це пов’язано з тим, що Sandisk підвищила ціни на SSD в 2,8 рази.

Джерело: Tom’s Hardware

