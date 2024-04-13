Western Digital представила SD-карту SanDisk на 4 ТБ з NAND — у продажу з 2025 року

Сім років тому всі були вражені картою microSD від SanDisk на 400 ГБ, а зараз Western Digital демонструє повнорозмірну SD-карту у 10 разів більшої місткості. Нова SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB призначена для фотоапаратів та ноутбуків, яка буде доступна у 2025 році.

Компанія Western Digital презентувала 4 ТБ SD-карту на виставці NAB на цьому тижні. Вона відповідає стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC, який підтримує до 128 ТБ). Карта використовує інтерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I) і відповідає класу швидкості 10, тому підтримує мінімальну швидкість 10 МБ/с і максимальну швидкість передачі даних 104 МБ/с при роботі в UHS104 (SDR104) режимі. SD-карта також відповідає класу швидкості відео V30 та підтримує мінімальну швидкість послідовного запису 30 МБ/с, яка вважається достатньою для запису відео 8K.

Наразі Western Digital не розкриває, що означає використання NAND у карті SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Враховуючи високу місткість та віддалену дату випуску, карта може стати одним із перших продуктів, у якому буде використано технологію BiCS 9 NAND.

Компанія не повідомляє, скільки коштуватиме SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Карта SanDisk Extreme Pro об’ємом 1 ТБ коштує $140, тому можна уявити ціну SD-карти об’ємом 4 ТБ з передовою NAND на рівні $600 або більше.

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Джерела: Western Digital, AnandTech