Новини Пристрої 29.02.2024 о 08:00 comment views icon

Швидше деяких SSD: Samsung представляє картки microSD SD Express на 256 ГБ зі швидкістю 800 МБ/с та UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Samsung представила нове покоління карт пам’яті microSD. Компанія розпочала тестування картки пам’яті microSD SD Express обсягом 256 ГБ, яка має швидкість послідовного зчитування до 800 МБ/с, а також оголосила про початок масового виробництва карток на 1 ТБ UHS-1.

За твердженням Samsung, компанія вперше в галузі представила настільки високопродуктивну картку microSD на основі інтерфейсу SD Express. Розробка стала результатом успішної співпраці з клієнтом для створення індивідуального продукту.

Samsung microSD

Завдяки дизайну з низьким енергоспоживанням, а також вбудованому програмному забезпеченню, оптимізації для високої продуктивності та керуванню температурою, карта Samsung SD Express microSD у малому формфакторі забезпечує продуктивність, еквівалентну деяким SSD. У той час як швидкість читання більшості традиційних карт microSD на основі інтерфейсу UHS-1 обмежена 104 МБ/с, SD Express вдалося підвищити її до 985 МБ/с, досі такі картки microSD не були комерційно доступні.

Швидкість послідовного зчитування карти SD Express microSD від Samsung сягає 800 МБ/с — у 1,4 раза швидше, ніж у твердотілих накопичувачів SATA (до 560 МБ/с) та більш ніж у чотири рази швидше, ніж у традиційних карт пам’яті UHS-1 (до 200 МБ/с), що дозволить пришвидшити роботу програм на ПК та мобільних пристроях. Щоб забезпечити стабільну продуктивність та надійність у малому формфакторі, технологія Dynamic Thermal Guard (DTG) підтримує оптимальну температуру навіть під час тривалих сеансів використання.

Картка microSD UHS-1 на 1 ТБ з V-NAND

Нова картка пам’яті microSD від Samsung об’ємом 1 ТБ містить вісім рівнів V-NAND 8-го покоління загальною місткістю 1 ТБ, реалізуючи характеристики, які раніше були можливими лише на SSD. Нова картка пам’яті microSD об’ємом 1 ТБ «пройшла найсуворіші тести в галузі» та має захист від води, екстремальних температур, падінь, зношування, рентгенівського випромінювання та магнітного поля.

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Samsung microSD

Заявлений захист дійсний лише для картки microSD UHS-1 на 1 ТБ (не для картки SD Express microSD на 256 ГБ). Він передбачає глибину занурення 1 м у солону воду на час до 72 годин. Робочі температури — від -25 ℃ до 85 ℃), неробочі температури — -40 ℃ до 85 ℃. Картка витримує стандартні рентгенівські апарати аеропорту (до 100 мГр). Магнітне поле еквівалентно потужному МРТ-сканеру (до 15 000 Гс). Виріб витримує падіння з висоти до 5 м та до 10 000 змін картки.

Карта microSD SD Express на 256 ГБ буде доступна для придбання пізніше у 2024 році, а карта microSD UHS-1 на 1 ТБ буде випущена в третьому кварталі цього року.

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