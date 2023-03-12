Картки Monobank знову можна поповнювати через iBox – мережа терміналів відновила роботу

Днями НБУ ліквідував «Айбокс Банк» через схеми міскодінгу грального бізнесу. Внаслідок цього компанія «МЕТАПЕЙ» втратила можливість проводити операції через свою мережу терміналів iBox та через сайт. В результаті клієнти Monobank не могли поповнювати свої картки готівкою через термінали цієї мережі.

На той час компанія «МЕТАПЕЙ» мала «Айбокс Банк» як головного банка-партнера, і його закриття фактично зупинило функціонування мережі терміналів iBox. Оператор мережі повідомив, що вже розпочав пошук нового партнера, а на це може знадобитись 2-3 дні. Компанія не помилилася у своїх розрахунках і справді змогла відновити роботу мережі iBox за лічені дні.

«Як і обіцяли – лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам», – йдеться в повідомленні оператора в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що через термінали знову можна поповнювати рахунки партнерів. Серед них:

Monobank

А-Банк

ПУМБ

ОТП Банк

Sportbank

Unex Bank

Lifecell

Vodafone

Kyivstar та інші

Разом з тим, на сайті iBox все ще не працюють послуги з переказу коштів.