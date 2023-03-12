Бізнес Новини 12.03.2023 о 11:21

Картки Monobank знову можна поповнювати через iBox – мережа терміналів відновила роботу

Вадим Карпусь

Автор новин

Днями НБУ ліквідував «Айбокс Банк» через схеми міскодінгу грального бізнесу. Внаслідок цього компанія «МЕТАПЕЙ» втратила можливість проводити операції через свою мережу терміналів iBox та через сайт. В результаті клієнти Monobank не могли поповнювати свої картки готівкою через термінали цієї мережі.

На той час компанія «МЕТАПЕЙ» мала «Айбокс Банк» як головного банка-партнера, і його закриття фактично зупинило функціонування мережі терміналів iBox. Оператор мережі повідомив, що вже розпочав пошук нового партнера, а на це може знадобитись 2-3 дні. Компанія не помилилася у своїх розрахунках і справді змогла відновити роботу мережі iBox за лічені дні.

«Як і обіцяли – лише за три дні нашій команді вдалось відновити роботу всього парку терміналів, тому вже зараз вони працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основним послугам», – йдеться в повідомленні оператора в соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що через термінали знову можна поповнювати рахунки партнерів. Серед них:

  • Monobank
  • А-Банк
  • ПУМБ
  • ОТП Банк
  • Sportbank
  • Unex Bank
  • Lifecell
  • Vodafone
  • Kyivstar та інші

Разом з тим, на сайті iBox все ще не працюють послуги з переказу коштів.


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