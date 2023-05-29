Кіану Рівз возз’єднався з рок-гуртом Dogstar для першого за понад 20 років публічного виступу

58-річний Рівз з’явився на сцені фестивалю BottleRock 2023 з бас-гітарою у руках та в компанії з давніми колегами – гітаристом/вокалістом Бретом Домроузом і барабанщиком Робертом Мейлгаузом.

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Гурт Dogstar був створений у 1991 році після випадкового знайомства Кіану з Мейлгаузом в продуктовому магазині, а вже за три роки до їхньої компанії приєднався Домроуз. Музиканти випустили два студійні альбоми та провели кілька турне перед тим, як оголосити про розпад гурту у 2002 році.

«Я сумував за тим, щоб грати разом, сумував за тим, щоб разом писати, сумував за спільними виступами… Як тільки ми зустрілись і почали грати, вийшло дуже позитивно і креативно, тож ми подумали «‎А давайте це зробимо», – так прокоментував возз’єднання Кіану Рівз в інтерв’ю Billboard.

Як зазначає The San Francisco Chronicl, Рівз помітно нервував перед тим, як вийти на сцену, але з емоціями допоміг впоратися Мейлгауз:

«Він був суперпозитивним і сказав: «Слухай музику. Просто існуй у ній, і пісня піде далі».

Під час виступу музиканти виконали кілька старих пісень з альбомів Our Little Visionary 1996 року та Happy Ending 2000 року, а також зіграли кілька фрагментів з майбутнього, ще не названого альбому, на підтримку якого Dogstar вже запланував гастрольний тур.

Кіану Рівз поки не анонсував своїх майбутніх акторських проєктів («‎Джон Уік 5», як відомо, все ще перебуває на ранніх стадіях розробки) та не має рекламних зобов’язань, тож можна очікувати на його появу з гуртом під час концертного туру цього літа.