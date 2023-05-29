Кіану Рівз возз’єднався з рок-гуртом Dogstar для першого за понад 20 років публічного виступу

58-річний Рівз з’явився на сцені фестивалю BottleRock 2023 з бас-гітарою у руках та в компанії з давніми колегами – гітаристом/вокалістом Бретом Домроузом і барабанщиком Робертом Мейлгаузом.
Гурт Dogstar був створений у 1991 році після випадкового знайомства Кіану з Мейлгаузом в продуктовому магазині, а вже за три роки до їхньої компанії приєднався Домроуз. Музиканти випустили два студійні альбоми та провели кілька турне перед тим, як оголосити про розпад гурту у 2002 році.
«Я сумував за тим, щоб грати разом, сумував за тим, щоб разом писати, сумував за спільними виступами… Як тільки ми зустрілись і почали грати, вийшло дуже позитивно і креативно, тож ми подумали «А давайте це зробимо», – так прокоментував возз’єднання Кіану Рівз в інтерв’ю Billboard.
Як зазначає The San Francisco Chronicl, Рівз помітно нервував перед тим, як вийти на сцену, але з емоціями допоміг впоратися Мейлгауз:
«Він був суперпозитивним і сказав: «Слухай музику. Просто існуй у ній, і пісня піде далі».
Під час виступу музиканти виконали кілька старих пісень з альбомів Our Little Visionary 1996 року та Happy Ending 2000 року, а також зіграли кілька фрагментів з майбутнього, ще не названого альбому, на підтримку якого Dogstar вже запланував гастрольний тур.
Кіану Рівз поки не анонсував своїх майбутніх акторських проєктів («Джон Уік 5», як відомо, все ще перебуває на ранніх стадіях розробки) та не має рекламних зобов’язань, тож можна очікувати на його появу з гуртом під час концертного туру цього літа.