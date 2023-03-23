«Ми облажалися». Режисер неонуар-бойовика «Джон Уік 4» каже, що початкова версія фільму була ще довшою та тривала 3 години 45 хвилин

Четверта частина франшизи «Джон Уік», що триває 2 години 45 хвилин, сповнена великою кількістю декорацій, що змінюються у шаленому темпі — тож навряд чи глядач може усвідомити, що сидить у кінотеатрі три години. Однак початковий хронометраж фільму був ще більший, кажуть режисер Чад Стагельскі та монтажер Натан Орлофф.

«Перша версія тривала 3 години 45 хвилин, і це дійсно відчувалося, як 3 години 45 хвилин. Ми подумали: «О, ми так облажались», — каже Стагельські.

«Джон Уік 4» має такий великий хронометраж через те, що фільм значно розширює світ головного героя та представляє кілька персонажів другого плану — від Акіри (Ріна Саваяма) до таємничого Містера Nobody (Шамієр Андерсен) та сліпого вбивці Кейна (Донні Єн).

«Це дуже лінійна історія, тому ми не могли зробити багато реконструкцій чи змін. Просто відсіяли те, що нам не було потрібно», — сказав Орлофф.

Стагельскі додав, що щоразу, коли з фільму вирізали хоч 30 секунд, він примушував команду повністю його переглядати:

«Вони, мабуть, ненавидять мене. Але тільки так ми могли дізнатися, що рухаємось у правильному темпі. У фільмах часто відчувається, що їх скорочували частинами».

План монтажу явно спрацював, оскільки «Джон Уік 4» отримав найкращі відгуки кінокритиків серед франшиз.

«Це задумано як свідомо великий подарунок шанувальникам «Джона Уіка», і на цьому рівні він вдався», — писав кінокритик Variety у своїй рецензії

«Джон Уік 4» вийде у кінотеатрах вже завтра, 24 березня.

У центрі історії про Джона Уіка, якого грає Кіану Рівз, — колишній найманий вбивця, який зав’язав зі своїм минулим. Перший фільм вийшов у 2014 році, у 2017-му випустили другий, а за два роки — третій. Про початок роботи над четвертою частиною оголосили у травні 2019-го.

У фіналі «Джона Уіка 3» головний герой знаходить притулок у «Голубиного Короля», який оголошує про готовність почати війну проти Правління Кланів. Ця війна і стала основою сюжету четвертого фільму.

У розробці також знаходиться наступна частина серії «Джон Уік 5». Також генеральний директор Lionsgate Джон Фелтхаймер сказав, що компанія розглядала пропозиції щодо запуску гри про Джона Уіка.

Фінальний трейлер фільму «Джон Уік 4»

Джерело: Variety