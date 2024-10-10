Kingdom Come Deliverance 2 отримає Denuvo, — список в Steam

На Kingdom Come: Deliverance 2 з нетерпінням чекає безліч гравців. Але радість від виходу гри може бути з часткою смутку.

Група Denuvo Games у Steam додала гру до свого переліку. За її даними Kingdom Come: Deliverance 2 отримає обтяжливий захист від несанкціонованого доступу Denuvo та не вийде в магазині GOG.

На офіційній сторінці гри в Steam не згадується Denuvo, принаймні поки що. Однак Deep Silver використовувала Denuvo у деяких своїх іграх для ПК. Dead Island 2 мала Denuvo, але чудово працював на ПК.

Якщо інформація справжня, трохи дивно, що про Denuvo не кажуть офіційно, адже гра вже доступна для попереднього замовлення. Але й мінімальних вимог для ПК теж наразі немає. Розробник Warhorse ще не опублікував їх, але Даніель Вавра раніше стверджував, що для KCD2 знадобиться NVIDIA RTX 4080 Super, щоб отримати 60 кадрів в секунду у 4K та з ультрависокими налаштуваннями. До речі, питання Ray Tracing теж поки не розкрите.

Kingdom Come: Deliverance 2 вийде 11 лютого 2025 року. Про саму гру вже багато відомо, зокрема є понад 20 хвилин геймплейного відео.

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Джерело: DSOG