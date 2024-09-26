Не хотіли конкурувати з S.T.A.L.K.E.R. 2: Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 та багато інших ігор вийдуть майже одночасно

Деякі читачі ITC.ua планують відпустку на час виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у жовтні. Але є ще лютий 2025 року, аномально насичений релізами, як Civilization 7.

Іронія в тому, що багато видавців перенесли на цей місяць ігри, побоюючись конкуренції. В результаті виникла ситуація, коли багато релізів, аудиторія яких майже напевно перетинатиметься, вийдуть саме у лютому. І не всі геймери знайдуть час та гроші на них, принаймні швидко.

Останнє перенесення, про яке стало відомо — Assassin’s Creed Shadows. Вчора розробники гри повідомили про її вихід 14 лютого 2025 року. Ubisoft пояснює це рішення «забезпеченням найвищої якості продукту перед його випуском» та обіцяє передзамовникам безкоштовне DLC. Нова Assassin’s Creed отримала безліч нарікань з часу анонсу, тож виправляти є що.

Obsidian відклала реліз Avowed до 18 лютого. Попередній випадково оголошений час виходу, 12 жовтня, був дуже близький до оновленої дати релізу S.T.A.L.K.E.R. 2. Розробники прямо заявили, що хочуть надати грі «простір для дихання» — що ж, надали так надали.

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Kingdom Come: Deliverance 2 теж перенесли — на 11 лютого. Про конкуренцію ніхто не казав, проте Warhorse знадобився час для вдосконалення гри. Початково реліз планували на кінець 2024 року, але дату не казали.

Попередню дату можна назвати максимально невдалою, бо в той самий день вийде інша потужна гра про стародавні часи — Civilization 7. Стратегію ніхто не переносив, день назвали ще у серпні Gamescom 2024. Вочевидь, розробники Firaxis не бояться будь-якої конкуренції.

Monster Hunter Wilds теж не переносили, а дату оголосили на PlayStation State of Play. Гра вийде 28 лютого. Кінець місяця у такій ситуації здається найбільш вдалим.

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Окрім відпустки, геймерам слід приготували чимало грошей. Лише одна Civilization 7 коштує в Steam від ₴2999. А от Dragon Age: The Veilguard не боїться S.T.A.L.K.E.R. 2 і виходить 31 жовтня. Бо що ЩЕ з нею може статися?