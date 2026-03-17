Коли вийде сиквел Clair Obscur: Expedition 33? Сценаристка не вміє, але старається тримати секрети

Розробник Sandfall Interactive представив свою першу гру, Clair Obscur: Expedition 33, яка стала одним із найбільших проривів 2025 року, і зараз усіх цікавить, чи буде сіквел і коли він з’явиться.





Відповідь на це поки невідома, а провідна сценаристка гри Дженніфер Сведберг-Єн клянеться тримати секрет. Вона сказала GamesRadar:

“Я не можу розповісти вам ці речі. Якби я розповіла, мені довелося б вас убити. Вибачте. Я б із задоволенням розповіла людям, бо, як знає мій чоловік, я не вмію тримати секрети”.

Вона додала:

“Я люблю ділитися інформацією. Я просто хочу все розповісти всім. Але ні, я не можу. Дуже шкода”.

У травні 2025 року після виходу Expedition 33 керівник Sandfall Франсуа Меріс заявив, що студія обов’язково робитиме нову гру. Він говорив, що “не може дочекатися наступного проєкту”, щоб показати талант команди після того, як вони навчились працювати разом над Expedition 33. Як зазначалося, це була перша гра команди як групи. Після величезного успіху Expedition 33 Меріс зазначив, що для наступної гри будуть “вищі очікування”.





Раніше Сведберг-Єн казала, що Sandfall не прагне догоджати гравцям у своїх майбутніх проєктах. Натомість наступна гра студії буде тією, яку команда сама хоче створити, а не тим, чого конкретно хочуть фанати.

“Я бачила забагато телевізійних шоу та книг, які намагалися догодити багатьом людям, і в процесі втрачали серце того, що створювалося. Тому ми відчуваємо, що маємо довіряти своїм інстинктам і продовжувати вірити у бачення студії”, — сказала Сведберг-Єн.

Expedition 33 від Sandfall Interactive встановила безпрецедентний рекорд у глобальному ігровому сезоні: за даними спостережень на форумі ResetEra, гра отримала щонайменше 436 нагород “Гра року” від окремих видань та церемоній, випередивши попереднього рекордсмена Elden Ring (429 GOTY‑нагород) і ставши найвище оціненим проєктом за цим показником в історії відеоігор. Підрахунок включає нагороди як від великих індустріальних подій (The Game Awards, Golden Joystick, D.I.C.E., Game Developers Choice), так і окремих медіа та голосувань спільнот.

Expedition 33 розійшлась понад 5 мільйонами копій, але це не охоплює загальний масштаб гри, оскільки вона також доступна для мільйонів підписників Xbox Game Pass. Після тріумфу на The Game Awards 2025 продажі Clair Obscur: Expedition 33 продовжили зростати: аналітики Alinea Analytics оцінили, що гра перетнула позначку приблизно 6 мільйонів проданих копій, здебільшого завдяки суттєвому сплеску купівель на Steam (+76% після церемонії) і значній хвилі нових гравців через Xbox Game Pass (більш ніж 52 000 перших запусків на цій платформі після нагород).

Джерело: Gamespot