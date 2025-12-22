В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 втратила звання “Гри року” та “Дебютної гри” на Indie Game Awards через використання генеративного ШІ. Організатори відкликали нагороди всього за два дні після їхнього вручення.

Indie Game Awards пояснила рішення просто: під час подання гри на нагороди Sandfall Interactive сказала, що генеративний ШІ у розробці не використовувався. Після виходу проєкту з’ясувалося інше. У день релізу Clair Obscur мала текстури, створені за допомогою ШІ. Цього виявилося достатньо для дискваліфікації.

Річ у тім, що зараз таких текстур немає в Expedition 33. Розробники замінили їх патчем вже через 5 днів, коли побачили зауваження гравців і журналістів. Sandfall ніколи не приховувала, що під час розробки обмежено використовувала генеративний ШІ, але для фінальної версії підготували арти, намальовані художниками. Тобто текстури, які забули прибрати, були плейсхолдерами — “заглушками”, які показували, куди треба розмістити елемент.

Саме тому, схоже, студія подумала, що ШІ-текстури не вважаються дійсними, якщо їх видалили на самому початку і вони були просто “заглушками”. Проте Indie Game Awards вистачило самого факту їх появи у фінальній версії гри, що порушує правила конкурсу.

Після дискваліфікації Indie Game Awards передасть нагороди іншим іграм. У категорії дебюту переможе Sorry We’re Closed, а звання “Гра року” отримала Blue Prince. Промови розробників обіцяють опублікувати на початку 2026 року.

Це рішення стосується лише Indie Game Awards. На The Game Awards 2025 гра новоспеченої французької студії стала одним із головних тріумфаторів: вона забрала “Гру року”, “Найкращу дебютну інді-гру” та ще кілька нагород.

У соцмережах іноді критикували Clair Obscur: Expedition 33 за статус інді-гри. Адже Sandfall для NYT раніше казала, проєкт коштував менше $10 млн, а сам він залучив зірок для озвучування. Хоча це дуже скромна сума для AAA-ігор, які часто коштують сотні мільйонів доларів, але все ще величезна для інді.

Джерело: Polygon