Новини Ігри 22.12.2025 comment views icon

В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ

В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall

Clair Obscur: Expedition 33 втратила звання “Гри року” та “Дебютної гри” на Indie Game Awards через використання генеративного ШІ. Організатори відкликали нагороди всього за два дні після їхнього вручення.

Indie Game Awards пояснила рішення просто: під час подання гри на нагороди Sandfall Interactive сказала, що генеративний ШІ у розробці не використовувався. Після виходу проєкту з’ясувалося інше. У день релізу Clair Obscur мала текстури, створені за допомогою ШІ. Цього виявилося достатньо для дискваліфікації.

Річ у тім, що зараз таких текстур немає в Expedition 33. Розробники замінили їх патчем вже через 5 днів, коли побачили зауваження гравців і журналістів. Sandfall ніколи не приховувала, що під час розробки обмежено використовувала генеративний ШІ, але для фінальної версії підготували арти, намальовані художниками. Тобто текстури, які забули прибрати, були плейсхолдерами — “заглушками”, які показували, куди треба розмістити елемент. 

Саме тому, схоже, студія подумала, що ШІ-текстури не вважаються дійсними, якщо їх видалили на самому початку і вони були просто “заглушками”. Проте Indie Game Awards вистачило самого факту їх появи у фінальній версії гри, що порушує правила конкурсу.

В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Ті самі ШІ-текстури в Clair Obscur: Expedition 33

Після дискваліфікації Indie Game Awards передасть нагороди іншим іграм. У категорії дебюту переможе Sorry We’re Closed, а звання “Гра року” отримала Blue Prince. Промови розробників обіцяють опублікувати на початку 2026 року.

В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Blue Prince

Це рішення стосується лише Indie Game Awards. На The Game Awards 2025 гра новоспеченої французької студії стала одним із головних тріумфаторів: вона забрала “Гру року”, “Найкращу дебютну інді-гру” та ще кілька нагород.

У соцмережах іноді критикували Clair Obscur: Expedition 33 за статус інді-гри. Адже Sandfall для NYT раніше казала, проєкт коштував менше $10 млн, а сам він залучив зірок для озвучування. Хоча це дуже скромна сума для AAA-ігор, які часто коштують сотні мільйонів доларів, але все ще величезна для інді.

Джерело: Polygon

Популярні новини

arrow left
arrow right
Nuevo Paraiso: великий мод Red Dead Redemption 2 відтворює Мексику з першої гри
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
Відеооператор створив три короткометражки в ARC Raiders з реальними гравцями замість акторів
“Вийде також на ПК”: розробники Horizon Steel Frontiers роз’яснюють деталі випуску та геймплея після суперечливого анонсу
Світ, де Тоні Монтана вижив: на ПК перевипустили екшен Scarface The World Is Yours, але зі скандалом
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)
"Будь ласка, купіть цю гру": звільнені перед релізом розробники Possessor(s) отримають частку від продажів
Близько 40% нових ігор в Steam не заробили й $100 — суми, яка дорівнює вартості розміщення в магазині
Геймплейний трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеді повернувся, і тепер в нього є бензопила
Це не Леон: GameStop "засвітив" другого ігрового персонажа Resident Evil Requiem (оновлено)
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
Steam у жовтні 2025: несподівана зміна лідера серед відеокарт, Windows 10 і Intel продовжують падіння
Вийшов геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5
Японські школярі вчать англійську за демо скасованої Silent Hills Хідео Кодзіми
Amazon вбиває MMO New World на тлі масових звільнень: “Складне рішення зупинити значну частину наших AAA-ігор”
Геймер відновив втрачений спіноф Resident Evil 3 про Джил Валентайн
Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”
Sega пропонує фанам Like a Dragon одружитись з Кірю чи Маджимою за $1000
Battlefield 6 отримав 5000 поганих відгуків в Steam за добу: гравці обурені рекламою та примусом до RedSec
Патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2 : розробники показали змінений інвентар гравця
Творці The Outer Worlds 2 висміяли власників преміум-видання: "Ви причина, чому працює наш маркетинг”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати