Розробники Clair Obscur: Expedition 33 проти Олівера Гея: чим закінчився позов за назву гри

Студія Sandfall відкликала претензії проти автора коміксу / Numerama

Французька студія Sandfall Interactive, відома за рольовою грою Clair Obscur: Expedition 33, відмовилася від юридичних претензій до авторів коміксу “L’Académie Clair-Obscur” після кількох днів обговорення конфлікту в соцмережах.





Йдеться про ситуацію, яка почалася після того, як французький письменник і сценарист коміксів Олівер Гей повідомив у X, що отримав лист від юристів студії з вимогою припинити продаж свого графічного роману. Причиною стала назва — вона містить той самий термін “Clair-Obscur”, що використовується і в назві гри.

За словами автора, у листі зазначалося, що комікс нібито може “користуватися успіхом гри”. Водночас Гей пояснив, що ідею книги запропонував видавництву ще у 2019 році, тобто задовго до релізу гри.

Після хвилі обговорень у соцмережах студія виступила з новою заявою та повідомила, що відкликає вимоги своїх юристів.





“Перепрошуємо за затримку з комунікацією. Ситуація, ініційована юридичними представниками нашої студії, була для нас новою і складною для управління. Їхня роль — захищати нас, зокрема від контрафактної продукції. Але дії, ініційовані щодо коміксу “L’Académie Clair-Obscur”, опублікованого у січні 2026 року, не відповідають нашій позиції”.

Студія також наголосила, що підтримка митців і творчості є для неї одним із ключових принципів, і побажала успіху авторам коміксу.

Сам художник назвав таке рішення “великим полегшенням” і “дуже правильним кроком з боку студії”.

Нагадаємо, що Clair Obscur: Expedition 33 — дебютна RPG французької студії Sandfall Interactive, яка вийшла 24 квітня 2025 року на PC, PlayStation 5 та Xbox Series X and Series S. Гру видала Kepler Interactive, а з першого дня вона також була доступна в сервісі Xbox Game Pass.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Події розгортаються у похмурому фентезійному світі, стилістично натхненному Францією доби Belle Époque. За сюжетом людство живе під постійною загрозою так званої Художниці (Paintress). Раз на рік вона з’являється біля гігантського моноліту й малює на ньому число. Після цього всі люди відповідного віку зникають. Це явище називають Gommage, і кожна нова цифра фактично означає скорочення життя всього людства.

Щоб зупинити цей цикл, люди відправляють експедиції — добровольців, які намагаються дістатися до Художниці. Події гри зосереджені на Експедиції 33, яка вирушає у подорож у рік, коли на моноліті з’являється саме це число.

Механічно гра поєднує покрокові бої з елементами реального часу. Під час атак і захисту гравець може виконувати таймінгові дії — ухилятися, парирувати удари або підсилювати власні атаки. Така система стала однією з головних відмінностей Clair Obscur від традиційних JRPG і отримала багато позитивних відгуків від критиків.

Для дебютного проєкту невеликої студії успіх гри виявився приголомшливим. Команда Sandfall Interactive налічує лише кілька десятків розробників, але їхня RPG швидко стала одним із найпомітніших релізів 2025 року. Продажі гри перевищили 5 млн копій, а після хвилі нагород і додаткової уваги аудиторії зросли ще більше.

Кульмінацією цього успіху стала церемонія The Game Awards 2025, де Clair Obscur: Expedition 33 отримала головну нагороду — Game of the Year — і ще кілька відзнак. Для студії це фактично закріпило статус гри як одного з найгучніших релізів року.

Успіх перетворив Clair Obscur на повноцінну нову франшизу. Розробники вже випускають оновлення та відкрито говорять про бажання розширювати всесвіт гри, тому будь-які новини або суперечки навколо бренду тепер швидко привертають увагу спільноти.





Джерела: PC Gamer, X.com.