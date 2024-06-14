Комп’ютери Copilot+ PC вже почали надходити замовникам, і перші враження – не найкращі

Користувач Reddit під ніком cponica23 вже отримав свій перший Copilot+ PC, а саме Samsung Galaxy Book4 Edge з процесором Snapdragon X Elite. Щасливому власнику знадобився деякий час, щоб провести тести та, і результат виявився цікавим.

Коли Qualcomm продемонструвала свої нові чипи для ПК з Windows, вона пообіцяла досить вражаючі результати в Geekbench, наприклад, близько 3000 в одноядерних тестах і понад 15 000 в багатоядерних. Насправді тестована модель із Snapdragon X Elite X1E-78-100 набрала 1841 в одноядерному тесті та 11 537 у багатоядерному, що дуже далеко від обіцяних значень. Для довідки, це менше, ніж у процесорів Apple A14 з 2020 року.

Виявилося, що процесор працює на максимальній частоті 2,5 ГГц, знову ж таки, далеко від обіцяних 3,4 ГГц для моделі X1E-78-100. Це може пояснити, чому процесор не досягає обіцяного рівня продуктивності. Припущення полягає в тому, що Samsung зменшує частоту процесора, щоб досягти кращого часу автономної роботи. Однак NPU не тестувалася.

Що стосується часу автономної роботи, згідно початкового тесту, система дозволяє протриматися цілий день. Але Apple MacBook Air на базі чипа M2, який Microsoft так намагається перемогти, все ще показує кращі результати.

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«Перші враження хороші, не рівень MBA M2, але набагато кращі, ніж Zenbook Duo з Core Ultra 9 185H, який використовує лише один екран. ZDuo довелося підключити приблизно о 17/18 годині, цей працює до 22:00. Ви точно можете розраховувати на цілий день роботи акумулятора»

Також cponica23 протестував ноутбук в іграх, використовуючи Resident Evil Village. При налаштуваннях якості графіки Medium із FidelityFX Super Resolution (FSR) у режимі продуктивності для роздільної здатності 1080p гра видавала від 40 до 50 кадрів в секунду із серйозними просіданнями кадрів. Незважаючи на те, що Qualcomm каже, що чипи Snapdragon X повинні бути здатні до запуску пристойних ігор, комп’ютери Copilot+ наразі більше пристосовані до простих казуальних ігор.

Офіційні постачання систем Copilot+ PC розпочнуться 18 червня. Після цього варто очікувати виходу більш докладних оглядів різних моделей.

Джерело: neowin