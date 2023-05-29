KMW показала танк Leopard 2A8 – покращена броня, активний захист, нові приціли, зв’язок та управління вогнем

На виставці IDET 2023 компанія зброї Krauss Maffei Wegmann (KMW) представила демонстраційну модель танка Leopard 2A8. Технічні специфікації не розкриваються, але відомо, що танк став розвитком концепції Leopard 2A7+, отримав покращений захист від кумулятивних снарядів, гранатометів РПГ-7, мін та дронів, зберігши те ж саме озброєння.

Курс Мікросервісна архітектура Опануєте головні принципи розробки мікросервісної архітектури та навчиться проєктувати незалежні сервіси. Отримати інформацію про курс

Оновлений бронепакет, ймовірно, містить багатошарову броню останнього покоління, що складається зі сталі, вольфраму, кераміки та композитного наповнення. Нижню частина танка захищено від мін, а верхню – від невеликих дронів та касетних боєприпасів. Додаткові навісні бронемодулі захистять від снарядів, що пробивають до 600 мм броні.

Як засіб активного захисту використовується комплекс EuroTroph. У межах контрольованого простору система радари виробництва IAI Elta відстежує загрози, які автоматично знищуються у разі появи.

Обновилися приціли танка, управління вогнем та системи зв’язку. Двигун був замінений на потужніший (1600 к.с.) у зв’язку з підвищенням ваги до 67 т.

Leopard 2A8 оснащений гладкоствольною гарматою Rh120 L55 (120 мм, 55 калібрів). Зброя підтримує стандартну номенклатуру 120 мм снарядів NATO та програмовані осколково-фугасні снаряди DM11.

Курс «Фінансовий менеджер» Стань фінансовим директором лише за 13 лекцій Записатися

Джерело: Мілітарний